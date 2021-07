Scherma, Olimpiadi Tokyo: subito eliminate Rossella Gregorio e Martina Criscio

La terza giornata della scherma alle Olimpiadi di Tokyo si è aperta molto male per l’Italia. Nella prova di sciabola femminile sono arrivate le eliminazione già ai sedicesimi di Rossella Gregorio e Martina Criscio. Un inizio sicuramente deludente per la squadra azzurra, a cui resta la sola Irene Vecchi.

Tantissimi rimpianti per Rossella Gregorio, sconfitta per 15-12 dalla russa Sofia Pozdniakova al termine di un assalto molto combattuto e che aveva visto anche l’azzurra essere avanti di tre stoccate sul 12-9. Da quel momento è arrivato un break di 6-0 della russa, che ha così staccato il pass per gli ottavi di finale in una parte di tabellone che diventa molto interessante dopo la clamorosa eliminazione della super favorita Olga Kharlan.

Niente da fare anche per Martina Criscio, sconfitta per 15-11 dalla sudcoreana Yoon Jisu. Un assalto cominciato male dall’azzurra, che si è trovata subito sotto per 5-0. Un margine che Criscio non è mai riuscita a rimontare, con l’asiatica in totale controllo.

Foto: Bizzi/Federscherma