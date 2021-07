Le ragazze della spada hanno conquistato una medaglia di bronzo preziosissima nella prova a squadre alle Olimpiadi di Tokyo. Mara Navarria è stata una delle assolute protagoniste, insieme con Federica Isola, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio nella finale per il podio contro la Cina.

L’atleta dell’Esercito si dice comprensibilmente soddisfatta del risultato ottenuto. “Desideravo tantissimo questa medaglia, arrivata dopo tanti sacrifici e il rimpianto che non dimentico per una precedente qualificazione olimpica mancata”.

Per la 36enne friulana il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo ha un valore molto speciale. Non solo per essere entrata nella storia della rassegna a cinque cerchi ma anche per quello che questo bronzo può rappresentare per le donne che rinunciano alla carriera, magari sportiva, per la maternità.

“Mio figlio Samuele ora è al centro estivo con i suoi amici, e io sono a Tokyo. Può essere un messaggio anche a tutte le donne che vogliono diventare madre: se ci si organizza al meglio, si può fare tutto”, conclude Navarria.

Foto: LaPresse