Rugby, Test Match: l’Australia batte la Francia solo a tempo scaduto

Un match dominato, ma che fino all’81’ era perso. L’Australia si impone sulla Francia nel primo test match estivo, ma per i Wallabies i fantasmi dell’ennesimo ko erano lì a incombere su Brisbane fino al clamoroso errore dei Bleus che ha regalato pallone e vittoria ai padroni di casa.

Parte meglio la Francia, che dopo 6 minuti va subito in meta con Gabin Villiere per il 5-0 iniziale. Nonostante sia l’Australia a fare la partita sono gli ospiti ad allungare al 19’ dalla piazzola con Louis Carbonel e tre minuti dopo è nuovamente Gabin Villiere a colpire, con la trasformazione che porta il punteggio sul 15-0.

Cambiano ritmo i Wallabies, che ora chiudono la Francia nella propria metà campo e gli australiani si sbloccano finalmente al 34’, quando è Paenga-Amosa ad andare in meta per il 15-7. Insistono i padroni di casa, rischiano di marcare nuovamente allo scadere del primo tempo, ma la Francia resiste e si va al riposo sul +8 per gli ospiti.

La prima parte della ripresa vede nuovamente l’Australia dominare in campo, ma il punteggio si muove solo grazie ai piedi di Lolesio e Carbonel, con l’apertura francese che per due volte risponde all’australiano e Bleus che mantengono il vantaggio quando si entra nell’ultimo quarto di gioco.

Insistono i Wallabies, mettono la Francia alle corde e al 70’ arriva la seconda meta anche per i padroni di casa, con Michael Hooper che segna una marcatura molto contestata. Francia avanti di un solo punto, ma che difende al meglio, guadagna possesso e sembra in grado di mantenere il vantaggio minimo fino al fischio finale. Sembra, perché il patatrac è alle porte. A tempo ormai scaduto, infatti, ai francesi basta buttare fuori l’ovale, ma dalla touche nei propri 22 metri Carbonel e Penaud sono sotto pressione, non calciano, perdono l’ovale regalandolo a Tate McDermott che subisce fallo sotto i pali. Ringrazia Lolesio, piazzato e 23-21 finale per l’Australia.

