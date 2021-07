Rugby, Mondiali 2023: Samoa e Tonga danno il là alla corsa qualificazioni

Il percorso che porta alla Coppa del Mondo 2023 di rugby è lungo ed è già iniziato un po’ in tutti i continenti. Ma, si sa, che le prime partite sono più di facciata, con le formazioni che realisticamente hanno poche chance di conquistare il pass per la Francia. Ma oggi si gioca la prima, vera, sfida per conquistare un posto alla prossima Rugby World Cup. Ed è il match d’andata tra Samoa e Tonga.

Chi vincerà la doppia sfida sarà la prima squadra a qualificarsi ai Mondiali (escluse le 12 qualificate di diritto, ndr.) ed entrerà nel tabellone come Oceania 1. Questo significa che una tra Samoa e Tonga sarà inserita nel girone con Inghilterra, Giappone, Argentina e l’altra qualificata America 2.

Quella tra Samoa e Tonga sarà la sessantunesima sfida tra le due formazioni del Pacifico, con Samoa che guida con 34 vittorie a 26 e che ha vinto l’ultimo incontro 25-17 ad Apia nella World Rugby Pacific Nations Cup 2019. Samoa-Tonga è anche un classico nell’assegnazione del posto alla RWC, con Samoa sempre in vantaggio, con 7 vittorie a 1 nei match di qualificazione.

Sarà comunque una doppia sfida molto particolare, anche a causa della pandemia. Samoa non gioca un test match ufficiale dai Mondiali 2019 (sconfitta 47-5 con l’Irlanda) e ha perso nelle ultime settimane due volte contro i New Zealand Maori. Di contro, Tonga arriva dal pesantissimo 102-0 subito in casa degli All Blacks settimana scorsa. Trovare, dunque, una favorita appare difficile e i giochi saranno apertissimi.

Foto: LaPresse