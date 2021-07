Rugby a 7, Olimpiadi Tokyo: il Sudafrica esce dalla quarantena. Nessun positivo, riprendono gli allenamenti

È rientrata l’emergenza Covid-19 in casa Sudafrica e i Blitzbokke arrivano alla vigilia del torneo di rugby Seven con la possibilità di allenarsi e di esserci, soprattutto, al primo fischio d’inizio. Anche se, come si sa, saranno senza ct.

Neil Powell, infatti, è risultato positivo alla vigilia della trasferta a Tokyo ed è rimasto a casa, anche se resta in contatto con la squadra via computer quotidianamente. Sul volo per il Giappone, però, i giocatori si erano ritrovati in aereo con una persona poi risultata positiva e, dunque, da una settimana erano in quarantena, impossibilitati ad allenarsi e obbligati a tamponi quotidiani.

Ora, però, l’emergenza è rientrata. Nessuno dei 14 giocatori e dei 4 uomini dello staff risulta positivo e, dunque, il Sudafrica potrà tornare ad allenarsi normalmente in vista dell’esordio del torneo lunedì prossimo. “Siamo felici di essere di nuovo fuori e respirare aria fresca dopo una settimana chiusi nelle nostre camere d’albergo” ha dichiarato il capitano Siviwe Soyizwapi.

Il Sudafrica è tra le favorite per la medaglia d’oro dopo aver conquistato il bronzo a Rio 2016 ed essere da anni una delle 2/3 formazioni più forti nelle World Series. I Blitzbokke sono stati inseriti nel gruppo C del torneo olimpico assieme a USA, Kenya e Irlanda.

Foto: Mike Lee – KLC fotos for World Rugby