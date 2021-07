Ranking Wta, la rivelazione Lucia Bronzetti scala la classifica a passo spedito! Le proiezioni nel Wta di Palermo

Senza timori di essere smentiti, si può parlare di grande momento per Lucia Bronzetti. L’azzurra, qualificata ai quarti di finale del torneo di Palermo, è stata protagonista di prestazioni di un certo rilievo negli ultimi tempi che le hanno permesso di scalare la classifica e di essere virtualmente n.171 del mondo grazie ai 444 punti acquisiti con l’ultimo successo parziale sulla terra rossa siciliana.

La sua ascesa potrebbe non essere finita qui. Bronzetti, infatti, non ha alcuna intenzione di fermarsi e confida nel proseguire la sua avventura in terra siciliana. La prossima avversaria sarà la rumena Ruse, giocatrice contro la quale la nostra portacolori non parte battuta e con cui potrà giocarsi le proprie carte.

In caso di vittoria Lucia salirebbe a quota 494 punti diventando n.158 del mondo (virtualmente). Dall’altra parte del campo ci sarà la vincente tra Oceane Dodin e Jacqueline Adina Cristian e anche in questa situazione non si parla di ostacoli insormontabili per l’italiana. Qualora maturasse una nuova vittoria, la Finale del WTA consentirebbe a Bronzetti di salire a 564 punti (n.143 virtuale).

In caso di successo assoluto, con possibile avversaria l’americana Danielle Rose Collins (testa di serie n.1 del torneo di Palermo), l’italiana si porterebbe a 664 punti e quindi al 124° posto del ranking.

Di seguito lo schema riassuntivo:

LE PROIEZIONI DELLA CLASSIFICA DI LUCIA BRONZETTI

Quarti di finale – 444 punti (n.171 virtuale)

Semifinale – 494 punti (n.158 virtuale)

Finale – 564 punti (n.143 virtuale)

Vittoria – 664 punti (n.124 virtuale)

Foto: PLO 2021