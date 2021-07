Vanessa Ferrari disputerà la Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’appuntamento è per lunedì 2 agosto (ore 10.45) all’Ariake Gymnastics Centre della capitale giapponese, dove verranno messe in palio le medaglie a cinque cerchi. La ginnasta italiana ci riprova per la terza volta consecutiva: dopo gli amari quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, la nostra portacolori vuole finalmente fare centro e portarsi a casa quell’agognato alloro che insegue da tutta la carriera.

La bresciana si presenterà all’appuntamento col miglior punteggio di qualifica: primo posto nel turno preliminare, dove la nostra portacolori è riuscita a giganteggiare e si è lasciata alle spalle tutte le avversarie. Il suo esercizio sulle note di “Con te partirò” è stato semplicemente maestoso, tutte le diagonali acrobatiche sono state perfettamente stoppate e la parte artistica è risultata di enorme rilievo tecnico. La Campionessa del Mondo 2006 è stata premiata con un sublime 14.166 (5.9 il D Score), chiudendo addirittura davanti alla fuoriclasse Simone Biles e facendo sognare tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio.

Il podio è alla portata dell’azzurra, ma dovrà essere impeccabile se vorrà salire quei gradini che sogna da tutta una vita. Da sfidare ci saranno altre big assolute come la statunitense Jade Carey, la brasiliana Rebeca Andrade, la britannica Jessica Gadirova, le russe Viktoriia Listunova e Angelina Melnikova, la giapponese Mai Murakami.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021 con Vanessa Ferrari protagonista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player oltre che su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VANESSA FERRARI FINALE CORPO LIBERO OLIMPIADI

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

10.45 Finale corpo libero femminile (cpn Vanessa Ferrari)

COME VEDERE LA FINALE DI VANESSA FERRARI ALLE OLIMPIADI? TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi