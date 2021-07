Alle Olimpiadi di Tokyo 2021 saranno presenti cinque nuovi sport, ovvero discipline che non figuravano nel programma di Rio 2016. In Giappone vedremo quattro debutti assoluti nel calendario a cinque cerchi: karate, surf, skateboard, arrampicata sportiva. Torneranno inoltre baseball e softball, che erano stati assenti nelle ultime due edizioni (l’ultima apparizione risale a Pechino 2008).

Il karate è uno degli sport più diffusi nel Sol Levante, ha proseliti in tutto il Paese ed è praticato in massa. Questo sport di combattimento ha avuto finalmente la sua ribalta alle Olimpiadi, anche se si tratta di una tantum visto che a Parigi 2024 non lo vedremo protagonista. Si assegneranno complessivamente otto titoli: sei nel kumite (tre per sesso), due nel kata (uno maschile e uno femminile).

Surf e skateboard sono stati inseriti dal CIO per avvicinarsi al pubblico giovane, che gradisce queste discipline per la loro spettacolarità: evoluzioni e adrenalina sono i punti di forza di due sport di sicuro impatto emozionale e che potrebbero avere successo. Per il surf si assegneranno due titoli (uno per sesso) sulla spiaggia di Tsurigasaki, utilizzando lo shortboard. Per lo skateboard, invece, sono previste due specialità: park e street, naturalmente rivolti sia agli uomini che alle donne. Surf e skateboard saranno presenti anche tra tre anni nella capitale francese.

L’arrampicata sportiva è molto apprezzata a livello globale ed è praticamente in tutte le sue forme: in falesia (quella su roccia, per intenderci) e quella in palestra. Proprio quest’ultima sarà protagonista alle Olimpiadi, con il format della combinata che assegnerà soltanto due titoli complessivi (uno per sesso). Gli atleti dovranno cimentarsi nelle tre specialità tipiche di questo sport (lead, boulder, speed) e si stilerà un’unica classifica complessiva. A Parigi ci sarà un’ulteriore novità, visto che un titolo verrà assegnato esclusivamente nello speed (velocità) e un altro nelle discipline tecniche (lead+boulder).

Baseball e softball hanno ampio mercato in Giappone ed è questo il motivo del loro inserimento per questa edizione delle Olimpiadi, visto che poi a Parigi 2024 saranno nuovamente assenti (entrerà la break-dance). Il batti e corri è uno sport di squadra, nella sua versione maschile e femminile. Proprio il torneo per le ragazze ha aperto in anticipo i Giochi, stanotte l’Italia ha tenuto testa agli USA e ha perso soltanto per 2-0.

Quali sono le ambizioni dell’Italia in questi sport? La Nazionale di softball si presenta da fresca Campione d’Europa e potrebbe rientrare tra le prime quattro del round robin (su sei partecipanti), riuscendo così a guadagnarsi la chance di poter disputare un incontro per le medaglie. Nell’arrampicata ci si affida in particolar modo a Laura Rogora, una potenziale outsider che potrebbe trovara la magia se riuscisse a essere perfetta. Il karate potrebbe essere uno dei punti di forza della nostra spedizione: Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata hanno ampie chance di medaglia, Luigi Busà e Angelo Crescenzo possono anche puntare al bottino grosso, da non sottovalutare Silvia Semeraro. In surf e skateboard sono presenti rispettivamente 3 e 1 azzurri, ma è difficile pensare a un podio.

