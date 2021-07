Dal 5 al 7 agosto sarà di scena il pentathlon moderno ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Le sedi delle competizioni saranno il Musashino Forest Sport Plaza per le prove di scherma e il Tokyo Stadium per le prove di nuoto, equitazione, tiro e corsa. Si inizierà nella mattinata italiana del 5 agosto con i ranking round di scherma (sia maschile, sia femminile), quindi venerdì 6 agosto dalle ore 7.30 si inizierà con la finale femminile. Sabato 7 agosto, invece, toccherà alla finale maschile.

I 72 atleti che gareggeranno, divisi equamente tra donne e uomini, vedranno otto Paesi di quattro Continenti rappresentati dalla quota massima di quattro atleti, e saranno Cina, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Corea del Sud e Messico, con 31 Nazioni rappresentate in tutto .

Solamente due medaglie dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, gli argenti della francese Elodie Clouvel e dell’ucraino Pavlo Tymoshchenko, saranno presenti anche nella kermesse nipponica, assieme alla medaglia d’oro di Londra 2012, la lituana Laura Asadauskaite ed il bronzo ungherese Adam Marosi. Non solo, vedremo in azione anche la medaglia di bronzo di Pechino 2008, la bielorussa Anastasiya Prokopenko.

Tra i favoriti per il podio con i Cinque Cerchi, non possiamo che annoverare anche altri sette campioni del mondo individuali, come la bielorussa Volha Silkina, la russa Gulnaz Gubaydullina, la magiara Sarolta Kovacs, quindi il due volte campione del mondo francese Valentin Belaud, senza dimenticare il britannico James Cooke, il sud-coreano Jinhwa Jung e il lituano Justinas Kinderis.

Tanti atleti di grande esperienza sono pronti a fare la voce grossa in quel di Tokyo, ma attenzione anche alle nuove leve. La ventunenne ungherese Michelle Gulyas, per esempio, parte con la voglia di stupire, mentre l’egiziano Ahmed Elgendy (anche lui ventunenne) è reduce da diversi buoni risultati ai Mondiali junior.

Per l’Italia, invece, i sogni di gloria non sono numerosi. Sul fronte maschile non avremo a disposizione nemmeno un rappresentante, mentre tra le donne presenteremo Elena Micheli ed Alice Sotero. La prima, di recente, ha dato ottimi segnali verso le Olimpiadi con il quinto posto nella rassegna iridata, mentre Alice Sotero cercherà il colpaccio in Giappone.

Foto: FIPM