Seconda giornata di gare per il torneo olimpico di pallanuoto maschile. In quel di Tokyo sei le partite in programma, come di consueto, tre per ogni raggruppamento.

Tornato in acqua il Settebello che, dopo la vittoria all’esordio, si deve accontentare di un pareggio con la Grecia per 6-6 al termine di una girandola di emozioni. A sorpresa, dopo due giornate, guida il Gruppo A la selezione statunitense: gli americani hanno sconfitto per 20-3 il Sudafrica. Vince senza patemi anche l’Ungheria, battuti 16-11 i padroni di casa del Giappone.

Spettacolare e ricco di sorprese il Gruppo B. I vice campioni olimpici della Croazia escono infatti sconfitti con l’Australia per 11-8. Vince la Serbia, nettamente, per 19-5 con il Kazakistan. Nella partita più spettacolare di giornata la Spagna continua a convincere: Montenegro sconfitto 8-6.

I RISULTATI DI OGGI

Sud Africa-Usa (A) 3-20 (0-3, 1-9, 1-3, 1-5)

Montenegro-Spagna (B) 6-8 (2-3, 1-2, 2-2, 1-1)

Kazakistan-Serbia (B) 5-19 (2-4, 1-3, 2-6, 0-6)

Italia-Grecia (A) 6-6 (1-1, 1-1, 0-4, 4-0)

Giappone-Ungheria (A) 11-16 (3-4, 5-4, 2-5, 1-3)

Australia-Croazia (B) 11-8 (3-3, 2-0, 2-3, 4-2)

Foto: Lapresse