Chi vincerà il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2021? Tutti i pronostici della vigilia sono decisamente netti e individuano gli Stati Uniti d’America come i vincitori totali dei Giochi al termine delle due settimane di gare. La corazzata a stelle e strisce può fare affidamento su tantissime carte da oro e su un’infinità di potenziali attori in grado di salire sul podio. Gli USA sono presenti in quasi tutte le specialità e praticamente ovunque c’è un atleta in grado di ottenere un risultato di spessore. Si preannuncia un dominio degli americani, in linea con le ambizioni di una potenza economica e culturale a livello globale.

Il Paese col PIL più elevato al mondo può permettersi investimenti ingenti in tutti i settori e non c’è da meravigliarsi se questa supremazia ha luogo anche nell’universo sportivo nella maniera più trasversale possibile. I bookmakers sono sostanzialmente d’accordo tra loro e la quota sul successo degli USA nel medagliere delle Olimpiadi 2021 è relativamente basso: ci si aggira attorno a 1.10, ovvero se si puntano 10 euro se ne vincono 11 (in sostanza se ne guadagna appena 1). In poche parole: la loro affermazione è scontata. Ribadiamo che il piazzamento nel medagliere dipende dal numero di ori e non dalla somma totale delle medaglie.

Alle spalle degli USA dovrebbe piazzarsi la Cina, il cui successo nel medagliere è quotato a 7.00. Tante chance per il gigante asiatico, soprattutto in alcuni sport, ma inferiore per completezza rispetto al rivale dall’altra parte del mondo. L’Italia spera di superare le 28 medaglie raggiunte nelle ultime due edizioni e di fare meglio degli otto ori portati a casa a Rio 2016 e a Londra 2012.

Foto: Lapresse