Olimpiadi Tokyo 2021, italiani in gara e programma di domani: orari, tv, streaming 25 luglio

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: l’Italia è presente in 36 discipline differenti. Il numero degli azzurri è arrivato a quota 384, con 197 uomini e 187 donne. In tutto le carte olimpiche sono 370 (189 uomini e 181 donne) e le riserve 14 (8 uomini e 6 donne). Domani si assegnano altri 18 dei 339 titoli in palio.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo e tutti gli italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo domani, domenica 25 luglio.

PROGRAMMA OLIMPIADI DI TOKYO DOMENICA 25 LUGLIO

00.00 SURF – Gara maschile e gara femminile, primo e secondo round (Leonardo Fioravanti)

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia (gruppo B) – Italia (Ofelia Malinov, Alessia Orro, Paola Egonu, Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie, Sarah Fahr, Monica De Gennaro)

02.00 CANOTTAGGIO

Semifinali E/F

singolo senior maschile

singolo senior femminile

Ripescaggi

due senza senior maschile

due senza senior femminile

doppio pesi leggeri maschile

doppio pesi leggeri femminile

quattro di coppia senior maschile

quattro di coppia senior femminile (Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi, Stefania Gobbi)

Quarti di finale

singolo senior femminile

singolo senior maschile (Gennaro Di Mauro)

Semifinali

doppio senior femminile (Alessandra Patelli, Chiara Ondoli)

doppio senior maschile

Ripescaggi

quattro senza senior femminile

quattro senza senior maschile

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Giappone (gruppo A)

02.00 SCHERMA

Fioretto femminile: turni preliminari e quarti di finale (Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi)

Spada maschile: turni preliminari quarti di finale (Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli)

02.00 SKATEBOARD – Street maschile, batterie e finale

02.00 TIRO A SEGNO

Pistola 10 metri femminile, qualificazioni e finale

Carabina 10 metri maschile, qualificazioni e finale (Marco Suppini, Lorenzo Bacci)

02.00 TIRO A VOLO

Skeet femminile, qualificazioni (day 1) (Diana Bacosi, Chiara Cainero)

Skeet maschile, qualificazioni (day 1) (Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-Germania (gruppo A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, ottavi di finale – Italia (Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati)

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Iran vs Repubblica Ceca (gruppo A)

03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, prima suddivisione – Squadra (Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Vanessa Ferrari); Individualista (Lara Mori)

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo B)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Italia (gruppo A) – Italia (Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Gonzalo Oscar Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia (Riserva), Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Australia-USA

03.00 TAEKWONDO – 57 kg femminile: turni preliminari e semifinali. 68 kg maschile: turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, quarti di finale

03.15 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Mongolia

03.30 NUOTO

Finali

400 misti maschile

400 stile libero maschile

400 misti femminili

4×100 stile libero femminile

Semifinali

100 farfalla femminile

100 rana maschile

03.40 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Italia – Italia (Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli)

04.00 BOXE – Primo turno: 51 kg femminile (Giordana Sorrentino), 63 kg maschile, 81 kg maschile

04.00 JUDO

52 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale (Odette Giuffrida)

66 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale (Manuel Lombardo)

04.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Brasile (gruppo B)

04.00 TENNIS

Singolare maschile, primo turno

Singolare femminile, primo turno (Jasmine Paolini, Camila Giorgi)

Doppio maschile, primo turno (Lorenzo Sonego/Lorenzo Musetti)

Doppio femminile, primo turno

04.05 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Argentina (gruppo B)

04.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Cina (gruppo B)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Ungheria-Grecia (gruppo A)

04.35 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Belgio

04.50 SOLLEVAMENTO PESI

61 kg maschile

67 kg maschile

04.50 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

05.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Serbia

05.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Argentina (gruppo B)

05.00 VELA – Regate

RS:X maschile (Mattia Camboni)

RS:X femminile (Marta Maggetti)

Laser maschile

Laser Radial femminile (Silvia Zennaro)

06.00 CANOA SLALOM – Batterie

C1 maschile

K1 femminile (Stefanie Horn)

06.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea femminile (Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin)

06.40 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Germania vs Italia (gruppo B) – Italia (Marco Spissu, Niccolò Mannion, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Riccardo Moraschini, Michele Vitali, Achille Polonara, Alessandro Pajola)

06.45 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile: quarti di finale, semifinali, finali

07.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Mongolia-Russia

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Giappone (gruppo A)

07.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, secondo turno

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Montenegro-Angola (gruppo A)

07.20 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Repubblica Dominicana (gruppo A)

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Italia – Italia (Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli)

07.30 SOFTBALL – Fase a gironi: Canada-Giappone

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite) (Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth)

08.00 TUFFI – Sincro 3 metri femminile, finale (Elena Bertocchi/Chiara Pellacani)

08.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Cina-Lettonia

08.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, terza suddivisione

08.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Belgio

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Montenegro (gruppo B)

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg maschile, Gruppo A (Davide Ruiu)

09.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Norvegia-Corea del Sud (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Turchia (gruppo B)

09.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Argentina (gruppo C)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Honduras (gruppo B)

10.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Sudafrica (gruppo A)

10.00 BOXE – Primo turno: 51 kg femminile, 69 kg femminile, 75 kg maschile +91 kg maschile

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale e a squadre, day 2

10.00 JUDO – 52 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 66 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.20 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Nigeria (gruppo B)

10.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-USA

10.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Costa d’Avorio (gruppo A)

10.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Francia

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

11.00 SCHERMA – Fioretto femminile: semifinali e finali. Spada maschile: semifinali e finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Spagna (gruppo B)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: India-Australia (gruppo A)

11.40 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Polonia

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Argentina (gruppo A)

12.00 NUOTO – Batterie

100 dorso femminile (Margherita Panziera)

200 stile libero maschile (Stefano Ballo, Stefano Di Cola)

100 rana femminile (Martina Carraro e Benedetta Pilato)

100 dorso maschile (Thomas Ceccon e Simone Sabbioni)

400 stile libero femminile (Simona Quadarella)

4×100 stile libero maschile – Italia (staffetta da definire)

12.00 TAEKWONDO – 57 kg femminile: ripescaggi e finali. 68 kg maschile: ripescaggi e finali

12.05 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Olanda

12.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo C)

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Svezia (gruppo B)

12.40 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Kenya (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Croazia-Kazakhstan (gruppo A)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 67 kg maschile, Gruppo A (Mirko Zanni)

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite) (Daniele Lupo/Paolo Nicolai) (Enrico Rossi/Adrian Carambula)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Romania-Corea del Sud (gruppo B)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Messico (gruppo A)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Italia-Messico – Italia (Ilaria Cacciamani, Emily Patricia Carosone, Elisa Cecchetti, Greta Cecchetti, Amanda Lynn Fama, Andrea Marie Filler, Marta Gasparotto, Andrea Howard, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Erika Piancastelli, Beatrice Ricchi, Laura Vigna)

13.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, semifinali

13.20 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

13.30 CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Arabia Saudita-Germania (gruppo D)

13.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Nuova Zelanda (gruppo A)

14.00 BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-USA (gruppo A)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Francia

14.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Olanda (gruppo B)

14.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-USA

14.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Ungheria-Francia (gruppo B)

14.45 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Corea del Sud (gruppo A)

15.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Cina

15.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Giappone

23.30 (finirà nella notte tra domenica e lunedì) TRIATHLON – Gara maschile (Gianluca Pozzatti, Delian Stateff)

Foto: LaPresse