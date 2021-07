Olimpiadi oggi, orari e italiani in gara 27 luglio: programma, tv, streaming, finali medaglie

Oggi martedì 27 luglio va in scena la quarta giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si assegnano svariate medaglie di questa rassegna a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo perché ci sarà da divertirsi con un’abbuffata di sport che soltanto i Giochi riescono a regalare. L’Italia ha però poche chance di salire sul podio, le migliori sembrano essere affidate a Thomas Ceccon nel nuoto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli eventi e gli italiani in gara martedì 27 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

CALENDARIO OLIMPIADI MARTEDÌ 27 LUGLIO: PROGRAMMA E ORARI

00.01 SURF – Gara maschile e gara femminile, quarti di finale e semifinali

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (4 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Montenegro (gruppo A)

02.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Giappone (gruppo B)

02.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri mista, qualificazioni e finale. Pistola 10 metri mista, qualificazioni e finale

02.00 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Russia- Argentina (gruppo B)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Australia (gruppo A)

02.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Fiji-Gran Bretagna (gruppo B)

03.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Francia (gruppo B)

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: India-Spagna (gruppo A)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-USA (gruppo A)

03.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Corea del Sud (gruppo A)

03.00 SCHERMA – Spada a squadre femminile: ottavi, quarti e semifinali

03.00 TAEKWONDO – +67 femminile, turni preliminari e semifinali. +80 kg maschile, turni preliminari e semifinali

03.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno. Singolare femminile, terzo turno

03.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Austria (gruppo A)

03.30 NUOTO – Finali: 200 stile libero maschile, 100 dorso femminile, 100 dorso maschile, 100 rana femminile. Semifinali: 200 stile libero femminile, 200 farfalla maschile, 200 misti femminile

04.00 BOXE – Ottavi di finale: 69 kg maschile, 91 kg maschile, 69 kg femminile. Primo turno: 60 kg femminile

04.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Kenya-Irlanda (gruppo C)

04.00 JUDO – 63 kg femminile: turni preliminari e quarti di finale. 81 kg maschile: turni preliminari e quarti di finale

04.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Ungheria (gruppo B)

04.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno. Singolare femminile, terzo turno. Doppio maschile, quarti di finale. Doppio femminile, quarti di finale

04.05 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Cina-USA (gruppo B)

04.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Nuova Zelanda (gruppo A)

04.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-USA (gruppo C)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Montenegro-Spagna (gruppo B)

04.45 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Gran Bretagna (gruppo B)

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile (gruppo B). 64 kg femminile (gruppo B)

05.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile: primo e secondo turno. Individuale femminile: primo e secondo turno

05.00 VELA – Regate: Laser maschile, Laser Radial femminile, Finn maschile, 49er maschile, 49er FX femminile

06.00 SOFTBALL – Finale per il bronzo: Canada vs Australia

06.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Lettonia

06.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Mongolia

06.40 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Nigeria-USA (gruppo B)

07.00 CANOA SLALOM – K1 femminile, semifinale e finale

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Kazakhstan-Serbia (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Russia (gruppo B)

07.20 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Giappone-Serbia (gruppo A)

07.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno e ottavi di finale. Singolare femminile, terzo turno e ottavi di finale

07.40 BASKET 3X3 – Torneo maschile fase a gironi: Belgio-Polonia

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 CICLISMO MOUNTAI BIKE – Cross-country femminile

08.00 TUFFI – 10 m syncro femminile, finale

08.05 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Cina-Giappone

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Grecia (gruppo A)

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile (gruppo A)

09.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Olanda (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Turchia (gruppo B)

10.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Romania

10.00 BOXE – Ottavi di finale: 69 kg maschile, 91 kg maschile, 69 kg femminile. Primo turno: 60 kg femminile

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Svezia (gruppo G)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Australia (gruppo G)

10.00 EQUITAZIONE – Dressage a squadre, finale

10.00 JUD0 – 63 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 81 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Belgio (gruppo C)

10.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia

10.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 1

11.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 2

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi

11.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Russia

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Ungheria (gruppo A)

11.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Olanda

11.30 RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 3

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Sudafrica (gruppo B)

11.30 SCHERMA – Spada a squadre femminile: finale per il bronzo e finale per l’oro

12.00 NUOTO – Batterie: 100 stile libero maschile, 200 farfalla femminile, 200 rana maschile, 4×200 stile libero maschile, 800 stile libero maschile

12.00 TAEKWONDO – +67 kg femminile, ripescaggi e finali. +80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.00 RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 4

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Angola-Norvegia (gruppo A)

12.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, ottavi di finale. Singolare femminile, ottavi di finale

12.40 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Brasile-Repubblica Dominicana (gruppo A)

12.45 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre femminile, finale

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Croazia (gruppo B)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 64 kg femminile (gruppo A)

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Giappone (gruppo E)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Gran Bretagna (gruppo E)

13.00 SOFTBALL – Finale per l’oro: Giappone vs USA

13.15 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Canada (gruppo B)

13.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, quarti di finale 1

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Zambia (gruppo F)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Cina (gruppo F)

14.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Porto Rico-Cina (gruppo C)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, quarti di finale 1

14.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Spagna (gruppo B)

14.45 VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Kenya (gruppo A)



14.50 BASKET 3X3 – Torneo femminile, quarti di finale 2

15.20 BASKET 3X3 – Torneo maschile, quarti di finale 2

ITALIANI IN GARA 27 LUGLIO OLIMPIADI TOKYO 2021

03.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile: Nicolai/Lupo vs Gottsu/Shiratori

03.00 SCHERMA – Spada a squadre femminile: ottavi, quarti e semifinali. Italia (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria. Riserva: Alberta Santuccio)

03.30 NUOTO – Finali:

100 dorso maschile: Thomas Ceccon

100 rana femminile: Martina Carraro

Semifinali:

200 stile libero femminile: Federica Pellegrini

200 farfalla maschile: Giacomo Carini, Federico Burdisso

200 misti femminile: Sara Franceschi, Ilaria Cusinato

04.00 JUDO – 63 kg femminile: turni preliminari e quarti di finale. Maria Centracchio

81 kg maschile: turni preliminari e quarti di finale. Christian Parlati

Secondo incontro dalle ore 04.00 TENNIS – Singolare femminile, terzo turno: Camila Giorgi vs Karolina Pliskova

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile (gruppo B): Maria Grazia Alemanno

05.00 VELA – Regate:

Laser Radial femminile: Silvia Zennaro

05.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile: primo e secondo turno. Mauro Nespoli

07.06 BOXE – Primo turno: 60 kg femminile: Rebecca Nicoli vs Esmeralda Falcon Reyes

07.15 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri mista, qualificazioni e finale: Sofia Ceccarello, Marco Suppini

07.42 BOXE – Ottavi di finale: 69 kg femminile: Angela Carini vs Nien-Chin Chen

08.00 CICLISMO MOUNTAIN BIKE – Cross-country femminile: Eva Lechner

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Grecia

09.25 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Turchia

10.00 JUDO – 63 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. Eventuale. Maria Centracchio

81 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali. Christian Parlati

10.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia

11.30 SCHERMA – Spada a squadre femminile: finale per il bronzo e finale per l’oro. Eventuale Italia

12.00 NUOTO – Batterie:

100 stile libero maschile: Thomas Ceccon, Alessandro Miressi

4×200 stile libero maschile: Italia

800 stile libero maschile: Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti

12.45 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre femminile, finale: Italia (Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 64 kg femminile (gruppo A): Giorgia Bordignon

13.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, quarti di finale: Italia vs avversario da definire

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.