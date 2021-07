Olimpiadi 2021, come vengono trasportati i cavalli a Tokyo? I dettagli del viaggio, animali super controllati

I cavalli saranno grandi protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Cavallieri e amazzoni, infatti, poco potrebbero fare se non ci fossero i loro animali durante i Giochi e l’equitazione è chiaramente uno sport in cui i cavalli rivestono un ruolo determinante. Ma vi siete mai chiesti come vengono trasportati gli equini alla volta del Giappone? Il loro viaggio è sicuramente lungo, ma decisamente confortevole e svolto in piena sicurezza per garantire la loro totale integrità.

Dopo una breve attesa a terra in box a Liegi (Belgio), i campioni vengono caricati a coppie in ampi cassoni. Attraverso le pedane elevatrici del Cargo System vengono caricati sull’aereo, disposti e assicurati in due file lungo la fusoliera pressurizzata. Sono presenti aperture nella parte anteriore e in quella posteriore, in modo da assicurare un normale ricircolo dell’aria. La temperatura della fusoliera è prestabilita, in accordo tra il comandante e i veterinari.

Durante il viaggio i cavalli hanno a disposizione acqua e fieno, consumeranno due pasti di mangime come se fossero in scuderia. Decollo e atterraggio non li disturberanno più di tanto, anche perché avvengono su piste molto lunghe e senza un eccessivo angolo di inclinazione. Groom e veterinari monitorano costantemente gli animali, i quali verranno ispezionati e visitati una volta atterrati a Tokyo. Successivamente saliranno su un van che, in 45 minuti di viaggio, li condurrà nelle scuderie dell’Equestrian Park di Tokyo, pronti per disputare le Olimpiadi.

Foto LiveMedia/Giancarlo Dalla Riva