Olimpiadi 2021 a porte chiuse: niente pubblico a Tokyo. Stadi e palazzetti deserti causa pandemia

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si disputeranno a porte chiuse. I Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto, non avranno la cornice di pubblico a causa dell’emergenza sanitaria. Ad annunciarlo in maniera ufficiale è stato Tamayo Marukawa, ministro giapponese con delega proprio ai Giochi Olimpici. Il premier Yoshihide Suga ha annunciato che lo stato di emergenza in Giappone sarà prororogato fino al 22 agosto per “prevenire future ondate della pandemia” e così gli atleti non avranno nemmeno il supporto degli spettatori locali.

Stadi e palazzetti rigorosamente deserti, spettacolo visibile soltanto attraverso tv e streaming. La rassegna a cinque cerchi sarà ancora più asettica del previsto e sarà una festa minimalista per l’evento sportivo più importante al mondo. Ieri Tokyo ha registrato 920 nuovi casi rispetto ai 714 della settimana precedente. Solo il 15% della popolazione giapponese è completamente vaccinato. Al centro dell’emergenza c’è la richiesta di chiudere bar, ristoranti e karaoke che servono alcolici.

Indubbiamente l’assenza del pubblico cambierà un po’ gli scenari delle varie competizioni e alcuni equilibri potrebbero saltare, visto che alcuni sportivi rendono meglio quando sentono il calore dei tifosi. Probabilmente si penserà ad applausi registrati, come si è già visto in altri contesti, ma naturalmente non sarà la stessa cosa. Va ricordato che i biglietti erano disponibili soltanto per il pubblico nipponico, già da tempo non era stato consentito l’ingresso agli stranieri per assistere alle Olimpiadi.

Foto: Lapresse