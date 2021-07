Nuoto, orario finale Federica Pellegrini e quando gareggia: programma, tv, numero di corsia, avversarie

Domani, mercoledì 28 luglio, l’appuntamento con la storia. Federica Pellegrini alle ore 3.41 italiane sarà sul blocchetto di partenza per l’ultimo 200 stile libero della sua carriera olimpica. Per la quinta volta l’azzurra è riuscita a centrare quest’obiettivo. Un traguardo non banale, che mai nessuno aveva centrato prima nella medesima specialità.

Pellegrini è riuscita nell’impresa, ottenendo il settimo tempo delle semifinali, dando fondo alle sue energie attuali. Aspettarsi medaglie da lei nell’atto conclusivo è oggettivamente troppo, dal momento che la sua condizione non è di pari livello a quella che mise in mostra due anni fa ai Mondiali a Gwangju (Corea del Sud), dove stupì tutti con una vittoria fantascientifica.

L’azzurra, quindi, partirà dalla corsa 1 e vorrà divertirsi in un contesto di così altissimo profilo. Le sue avversarie saranno la ceca Barbora Semanova (corsia 2), l’americana Katie Ledecky (corsia 3), l’australiana Ariarne Titmus (corsia 4), la rappresentante di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey (corsia 5), la cinese Yang Junxuan (corsia 6), la canadese Penny Oleksiak (corsia 7) e l’altra australiana Madison Wilson (corsia 8). Favorita d’obbligo l’australiana Titmus, con la statunitense Ledecky che cercherà di vendicare la sconfitta nei 400 sl.

Di seguito il programma e tutte le informazioni sulla Finale dei 200 stile libero femminili alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Indicato anche il palinsesto tv e streaming, la gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

A CHE ORA CI SARA’ LA FINALE OLIMPICA DEI 200 STILE LIBERO CON FEDERICA PELLEGRINI

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

Federica Pellegrini partirà alle ore 03.41 italiane.

COME VEDERE FEDERICA PELLEGRINI NELLA FINALE OLIMPICA DEI 200 STILE LIBERO

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

