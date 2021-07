Nuoto, Olimpiadi Tokyo: polemica con la federazione, Oussama Mellouli annuncia il ritiro e non parteciperà ai Giochi

I Giochi Olimpici perdono un possibile protagonista, e non a causa del Covid-19. A pochi giorni dall’inizio delle competizioni, il nuotatore Oussama Mellouli ha annunciato sul suo profilo Instagram che non sarà presente a Tokyo, anzi annunciando il ritiro con effetto immediato.

Questa decisione arriva a causa di una polemica che si porta avanti da tempo con la Federazione tunisina, che lo ha citato in giudizio per l’utilizzo delle somme stanziate nell’ambito di un contratto che è in corso dal 1999; secondo Mellouli, in questo modo la Federazione stessa ha evitato di versargli 600000 dinari (all’incirca 182mila euro) che erano previsti per la sua preparazione tra il 2016 ed il 2018, costringendolo a dover attingere dai suoi fondi personali.

Dopo un lungo periodo di contrattazione Mellouli, che aveva conquistato il pass olimpico lo scorso giugno nella 10 chilometri in acque libere, ha deciso di arrendersi dopo aver saputo, secondo l’ANSA, di non avere a disposizione nemmeno il suo fisioterapista, non accreditato per i Giochi. Da qui la decisione di non gareggiare e di ritirarsi dalle competizioni, annunciata con un post su Instagram su cui scrive che ‘boicotta’ le Olimpiadi.

Oussama Mellouli, 37 anni, è un monumento per lo sport tunisino: in carriera è stato campione del mondo nei 1500 stile libero nel 2008 e nel 2009, mentre ai Giochi fu il primo a fare la doppietta tra vasca e acque libere, nonostante ci riuscì in due diverse edizioni. A Pechino 2008 fu infatti oro nei 1500 stile libero, quattro anni dopo a Londra si mise al collo il metallo più pregiato nella 10 chilometri, assieme ad un bronzo in vasca. Questi risultati lo rendono uno degli atleti più titolati della Tunisia, avendo conquistato tre delle tredici medaglie complessive dello stato africano.

Foto: LaPresse