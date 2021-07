La piscina olimpica di Tokyo ha aperto quest’oggi le porte per le gare di nuoto, in cui l’Italia si è subito fatta vedere, conquistando l’accesso alle semifinali dei 100 metri delfino femminili con ben due atlete, Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo, entrambe uscite dalla batteria numero 4, vinta dalla primatista del mondo Sarah Sjoestroem.

Bianchi, alla quarta partecipazione ai Giochi, ha fermato il cronometro in 57.70, conquistando il quinto posto nella gara e il passaggio del turno. “Ogni Olimpiade è come la prima – ha dichiarato l’azzurra ai microfoni della Rai – essere qui è un sogno che si avvera. Farla per quattro volte lo è ancora di più”.

Ilaria è riuscita inoltre ad effettuare un buon crono, qualificandosi in semifinale, ma soprattutto ottenendo buone sensazioni. “Il tempo è molto buono – continua Bianchi – erano anni che non riuscivo più a fare un tempo così e non pensavo di lottare per arrivare in semifinale. Mi sono sentita bene e sono contenta”.

Infine, un pensiero su come vivere nel villaggio olimpico nell’epoca del covid. “Essere insieme a dodicimila atleti di tutte le nazioni del mondo è sempre un’emozione e anche se è differente si respira un’atmosfera unica. Mi rattrista non avere il pubblico, ma è andata così”.

Foto: LaPresse