Nuoto, Olimpiadi Tokyo: controllo antidoping a sorpresa a Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è giunta alla volta di Tokyo. Per le Olimpiadi numero cinque, le ultime di una carriera lunghissima, la veneta dovrà affrontare un contesto agonistico molto impegnativo. I 200 stile libero femminili, infatti, sono tra le specialità a più alto coefficiente tecnico e i tempi dell’australiana Ariarne Titmus nel corso dei Trials lo stanno a dimostrare.

Per l’azzurra, campionessa del mondo in carica, sarà molto difficile fronteggiare avversarie più giovani e in rampa di lancio. Tuttavia, con la voglia di fare e di divertirsi, la nostra portacolori vorrà stupire ancora una volta e chiudere la sua avventura a Cinque Cerchi con qualcosa di estremamente significativo.

Certo, il suo arrivo in Giappone è stato un po’ movimentato. Poco dopo essere sbarcata in aeroporto, infatti, l’azzurra è stata sottoposta a un controllo antidoping a sorpresa, come la stessa nuotatrice del Bel Paese ha rivelato in una storia su Instagram.

“E che non lo vuoi fare un bell’antidoping appena arrivata?” il messaggio di Federica, postando per i suoi follower la foto del suo braccio con piccolo cerotto di forma circolare che protegge il punto in cui è stato effettuato il prelievo a sorpresa.

L’IMMAGINE DELLA STORIA SU INSTAGRAM DI FEDERICA PELLEGRINI

Foto: LaPresse