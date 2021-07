Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Benedetta Pilato squalificata nei 100 rana donne! Bene Martina Carraro, in semifinale

Una doccia gelida per Benedetta Pilato e l’Italnuoto nelle batterie dei 100 rana donne, gara valida per le Olimpiadi di Tokyo. L’azzurrina, infatti, impegnata nelle heat dell’Aquatics Centre è stata squalificata.

Qualche particolare nell’esecuzione del suo stile a rana è stato giudicato non conforme al regolamento e dunque per la giovane pugliese l’avventura nella prova individuale si è conclusa, senza avere la possibilità di riprovarci in semifinale. Un epilogo amarissimo per lei che aveva vissuto questo percorso a Cinque Cerchi come un sogno e oggi questo purtroppo ha un po’ i connotati di un incubo.

A tenere alto il vessillo italico ci ha pensato Martina Carraro. La ligure, bronzo mondiale della distanza, ha nuotato il quinto tempo dell’overall in 1’05″85, eseguendo perfettamente il suo “spartito” preferito: un passaggio controllato e poi una seconda vasca molto convincente. Per Martina, quindi, buone indicazioni in vista di quel che sarà.

Una classifica molto corta, comandata però da una strepitosa Tatjana Schoenmaker (1’04″82, record olimpico), unica ad abbattere il muro dell’1’05”. A seguire troviamo le due americane Lydia Jacoby (1’05″52) e Lilly King (1’05″55), la svedese Sophie Hansson (1’05″66) e appunto Carraro.

Ritroveremo la nostra portacolori nel penultimo atto, con concrete chance di centrare la Finale.

Foto: LaPresse