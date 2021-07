Attendevamo tutti la gara di Benedetta Pilato nella batteria dei 100 rana, ma invece è stato un vero e proprio disastro. Forse i carichi di lavoro, forse la tensione della prima partecipazione ai Giochi Olimpici qui a Tokyo, ma nella sua batteria dei 100 metri rana non è riuscita minimamente a fare la differenza, venendo addirittura squalificata al termine della sua manche.

La giovanissima pugliese non aveva impressionato al termine della gara, chiudendo al quinto posto, ma dopo pochi secondi è arrivata la mazzata che ha cancellato con un colpo di spugna le già poche possibilità di sperare nell’accesso alla semifinale. La stessa Pilato è incredula per ciò che è accaduta: “Non so che cosa abbia fatto per poter essere squalificata, ora ricontrolleremo”.

Ma Benedetta non si nasconde dietro ad un dito ed è consapevole che, anche se non fosse arrivata la ‘bandiera nera’, la sua gara è stata davvero al di sotto del par, il suo tempo non sarebbe bastato a qualificarsi: “Ho fatto una gara orribile, bruttissima. Mi sentivo davvero stanchissima mentre nuotavo. Mi sentivo molto bene nel riscaldamento, francamente non ne ho idea”. La sua voce è rotta dalle lacrime che ricaccia in gola con orgoglio, quando le viene chiesto ai microfoni della RAI se avesse sentito troppa pressione: “Può darsi, non saprei. Ma ci penserò a mente fredda”.

Si chiudono in maniera mesta i Giochi Olimpici individuali di Benedetta Pilato, su cui in tanti avevano riposto molte speranze. A dare una diversa prospettiva a quanto successo è Martina Carraro, che dopo la qualificazione ha detto: “Era agitata prima della partenza. Lei è la detentrice del record del mondo sui 50 metri rana, ma ha sempre 16 anni. Mi dispiace per lei”.

