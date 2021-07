Benedetta Pilato saluta Tokyo e fa ritorno in Italia. La giovane pugliese non sarà al via delle staffette miste del programma olimpico del nuoto in corsie all’Aquatics Center della capitale giapponese.

Si conclude così con tanta tristezza questa esperienza per l’argento iridato dei 50 rana che avrebbe sicuramente sperato di fare qualcosa di diverso nella sua prima esperienza in una rassegna a Cinque Cerchi nei 100 rana. L’epilogo della gara individuale sulle due vasche, dove è stata squalificata per gambata irregolare, ha portato a questa decisione, anche per via di una condizione fisica evidentemente non scintillante.

Spazio dunque a Martina Carraro (finalista nei 100 rana donne ai Giochi) e ad Arianna Castiglioni (primatista italiana della specialità e a Tokyo per cimentarsi esclusivamente nelle prove a squadre).

Per Pilato quindi un’avventura e da cui trarre giovamento per continuare a lavorare e diventare sempre più consapevole di una distanza, i citati 100 rana, di cui evidentemente non è ancora padrona come vorrebbe.

Foto: LaPresse