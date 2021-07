Nuoto, Federica Pellegrini si salva di un soffio nelle batterie dei 200 sl. Che fatica per la Divina alle Olimpiadi!

Batterie con il brivido per Federica Pellegrini. Inizio piuttosto difficoltoso per l’azzurra quello nell’Aquatics Centre, sede delle gare delle Olimpiadi di Tokyo (Giappone). L’azzurra non ha trovato la nuotata giusta, cercando di gestire il proprio sforzo e finendo per nuotare eccessivamente sotto ritmo.

Un riscontro da 1’57″33, con split da oltre 30″ per vasca dai 100 metri in avanti. Una prova dunque che potrebbe far suonare un campanello d’allarme in casa Pellegrini, vedendo il computo dell’overall in quindicesima posizione, penultima delle qualificate alle semifinali.

C’è da riordinare le idee e partire con un altro piglio, andando a caccia della Finale da una corsia laterale. Nonostante le fatiche dei 400 sl, la statunitense Katie Ledecky c’è e l’1’55″28 lo sta a confermare. Ne vedremo delle belle nel remake della sfida con l’australiana Ariarne Titmus (quarta nell’overall in 1’55″88).

Livello molto alto che richiederà a Federica un impegno di non poco conto per siglare un tempo da 1’55” basso o da 1’54” alto. La concentrazione di talento è tale che non ci si potrà permettere alcuna distrazione.

