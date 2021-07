Alberto Razzetti si è qualificato per la finale dei 400 misti con il secondo tempo nella quarta batteria, nonché quinto in assoluto all’interno degli otto che hanno accesso all’ultimo atto. Tempo molto convincente il suo, un 4’09″91 che lo ha posto davvero vicino al record italiano di Luca Marin. A 22 anni, dunque, già un grandissimo risultato per il ligure, che tornerà in acqua questa notte (il domani giapponese), quando in Italia saranno le 3:30.

Queste le sue parole ai microfoni della Rai: “Una finale al primo colpo, subito, è un inizio. Sono veramente felice. Ho fatto un tempo sotto i 4’10”. Tre decimi in meno non sarebbero stati male, ma ora vediamo domani come andrà. Sono veramente contento. Ho fatto fatica come al solito, gara intensa, ma le sensazioni erano buone“.

E poi in merito alla situazione attuale che costringe a disputare le gare senza alcuna persona sugli spalti: “Sicuramente è strana quest’Olimpiadi, però mi sono entusiasmato lo stesso. Col pubblico ci sarebbe stata altra atmosfera ma ce la godiamo lo stesso“.

Per Razzetti e per l’Italia dunque primissima di quella che si spera essere una lunga serie di buone prestazioni in questa rassegna olimpica. Quest’anno il nativo di Lavagna si era già messo in evidenza ai Campionati italiani e, lo scorso anno, era stato argento proprio su questa distanza.

Foto: LaPresse