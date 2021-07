Non solo strada e pista, l’Italia proverà a giocarsi qualcosa di importante alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche con la mountain bike. A guidare la pattuglia azzurra del fuoristrada c’è il commissario tecnico Mirko Celestino che oggi ha parlato ai microfoni della Federazione.

Oggi il primo sguardo al percorso: “Da quando siamo arrivati i ragazzi si sono allenati solo su strada, siamo in attesa dell’apertura del percorso che, come visto dalle foto, oggi abbiamo potuto provare a piedi. L’unica atleta che ha voluto visionare il percorso a piedi è stata Eva Lechner perché non lo conosceva assolutamente non avendo partecipato al Test Event. Abbiamo dato una prima occhiata, guardando alcuni passaggi”.

Il dettaglio sulla squadra: “Domani lo proveremo tutti in bici, i ragazzi hanno preferito non venire perché fa molto caldo. I ragazzi hanno già quasi smaltito al meglio il jet-lag, iniziano a dormire bene di notte, non c’è nessun tipo di problema. Noi della mountain bike siamo fortunati perché la metà del percorso sarà sotto gli alberi, dunque all’ombra, percependo molti meno gradi rispetto a quelli che ci sono sotto il sole. Non si dovrebbe soffrire tantissimo il caldo, anche perché la gara durerà un’ora e mezza e sarà sopportabile. I ragazzi stanno molto bene, riusciremo a girare con le donne al mattino, poi successivamente gli uomini”.

I dettagli sul circuito: “Il percorso è molto tecnico, molto nervoso, non presenta salite lunghe ma è ricco di strappi brevi molto ripidi, discese veloci dove bisogna far scorrere la bicicletta tra sponde e tratti in contropendenza”.

Foto: Federciclismo