MotoGP, cancellato il GP di Thailandia per il Covid-19

Niente da fare, la MotoGP quest’anno non sarà in Thailandia. La notizia era già nell’aria e nella mattinata di oggi ci sono i crismi dell’ufficialità. Il weekend previsto dal 15 al 17 ottobre al Chang International Circuit di Buriram non andrà in scena e la causa è sempre la stessa: il Covid-19.

Gli organizzatori hanno preferito non rischiare, sapendo di non poter garantire uno spettacolo adeguato e sicuro per il pubblico locale. Nello stesso tempo, ci sono problematiche logistiche che hanno portato a questa decisione.

“La FIM, l’IRTA e la Dorna Sports sono rammaricate nell’annunciare la cancellazione dell’OR Thailand Grand Prix, che si sarebbe dovuto svolgere al Chang International Circuit dal 15 al 17 ottobre. Nonostante i migliori sforzi di tutte le parti coinvolte, la pandemia di Covid-19 in corso e le conseguenti restrizioni hanno obbligato alla cancellazione dell’evento. Il Campionato del Mondo FIM MotoGP non vede l’ora di tornare a correre davanti alla folla incredibilmente appassionata di Buriram nel 2022“, il testo del comunicato ufficiale.

Ovviamente, gli organizzatori del Circus delle due-ruote sono a lavoro per cercare una possibile alternativa visto il buco presente nel calendario iridato. Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più.

Credit: MotoGP.com Press