Si complica ulteriormente il tentativo di difesa del titolo nel Mondiale MX2 da parte di Tom Vialle, costretto a saltare il prossimo Gran Premio d’Olanda 2021 per recuperare completamente da un infortunio. Il campione iridato in carica della MX2 ha infatti rimediato una piccola frattura alla mano destra durante una caduta in allenamento, provando comunque a gareggiare senza successo sia a Matterley Basin che a Maggiora.

Dopo la straordinaria doppietta in apertura di stagione ad Orlyonok (GP di Russia), Vialle ha messo a referto due “zeri” molto pesanti in Gran Bretagna e Italia scivolando all’undicesimo posto in classifica generale a -63 dal leader italiano Mattia Guadagnini.

Il forfait ad Oss costringerà dunque il fuoriclasse francese della KTM ad un tentativo di rimonta disperato, con presumibilmente un centinaio di punti da recuperare nel prosieguo del campionato. “Il Gran Premio di Oss arriva un po’ troppo presto. L’osso non è guarito al 100% quindi devo ancora aspettare prima di allenarmi e correre. Farò un altro check-up la prossima settimana e spero di essere pronto per Loket”, dichiara Vialle nel comunicato stampa del team Red Bull KTM Factory.

Foto: LPS/ Davide Messora