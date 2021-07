Mark Cavendish eguaglia il record di vittorie di Eddy Merckx: 34 sigilli al Tour de France

Mark Cavendish ha fatto la storia. Il velocista dell’Isola di Man, infatti, ha centrato il suo successo numero trentaquattro, sulle strade della Grande Boucle, nell’odierna tredicesima tappa del Tour de France 2021, la Nîmes-Carcassonne. Cannonball, ora, si trova in vetta alla classifica dei plurivincitori di frazioni del grande giro francese insieme a un certo Eddy Merckx.

E potrebbe non essere finita qua. Infatti, se dovesse superare i Pirenei, poi Cannonball avrebbe due occasioni per battere definitivamente il record del Cannibale. Stante il fatto, inoltre, che il britannico non ha ancora perso una volata e, oltretutto, ha dalla sua una squadra fortissima, le possibilità che egli riesca in un’impresa, fino a poche settimane fa, impensabile, sono assai concrete.

Ad ogni modo, però, va fatto notare come il Cannibale sia riuscito a raggiungere il traguardo dei trentaquattro trionfi in molto meno tempo rispetto a Cannonball. Merckx, infatti, ha ottenuto tutti i suoi successi parziali alla Grande Boucle tra il 1969 e il 1975, saltando, peraltro, l’edizione del 1973 del grande giro francese. Cavendish, invece, ha ottenuto il suo primo trionfo al Tour nel 2008, dunque la bellezza di tredici anni fa.

Cannonball ha vinto frazioni in ben nove edizioni della Grande Boucle, mentre Merckx ha timbrato il cartellino in sei Tour de France. Numeri decisamente differenti che ci mostrano come questi due atleti, legati da un record tanto prestigioso, siano stati due corridori agli antipodi non solo per caratteristiche. Non a caso, a trentasei anni, età che oggi ha Mark Cavendish, Eddy Merckx era ritirato già da diverse stagioni.

