LIVE Italia-Serbia 2-0, Finale Mondiali U20 volley femminile in DIRETTA: azzurre ad un set dal titolo!

8-7 Sparacchia fuori Kockarevic da posto quattro.

7-7 Ricezione abbondante di Omoruyi, Kockarevic ne approfitta.

7-6 Mani-out di Kockarevic.

7-5 Tica la stampa sulla linea.

7-4 Vincente anche in fast Malesevic.

7-3 Non passa la pipe di Kockarevic.

6-3 Primo tempo dietro di Malesevic.

6-2 E ancoraaaaa, stampatona di Gardini!

5-2 Murone di Gardini su Tica!

4-2 Frosini in diagonale da posto quattro.

3-2 Mani-out di Malesevic.

3-1 Tica sblocca la situazione per la Serbia.

3-0 Pallonetto vincente di Omoruyi, che partenza per le azzurre!

2-0 Ancora una stampatona su Cvetkovic, questa volta da parte di Frosini!

1-0 Si riparte con un muro di Graziani su Cvetkovic.

25-20 Voliamo sul 2-0!

24-20 Primo tempo dietro di Graziani, sono quattro set-point!

23-20 Tica passa in mezzo al muro.

23-19 Ancora Omoruyi, che sassate!

22-19 Invasione a rete di Nwakalor, peccato perchè era arrivato un muro vincente.

22-18 Spallata impressionante di Omoruyi da posto quattro.

21-18 Omoruyi gioca col muro da seconda linea, ottimo colpo.

20-18 Ace di Kurtagic, time-ouy discrezionale per l’Italia.

20-17 Scappa l’attacco di Frosini, azione un po’ confusionaria.

20-16 Si fa perdonare subito l’attaccante serba.

20-15 Errore in attacco di Uzelac.

19-15 Gardini passa in parallela e ci riporta a +4!

18-15 Scappa il primo tempo di Kurtagic.

17-15 Bordata di Frosini da posto due.

16-15 Finisce qui la serie al servizio della centrale azzurra.

16-14 Ace con l’ausilio del nastro per Graziani, Italia avanti di 2 al secondo time-out tecnico.

15-14 Gran primo tempo di Graziani.

14-13 Ottimo servizio di Omoruyi, poi ci pensa in attacco Gardini.

13-13 Graziani mette giù una palla a filo rete.

12-13 Questa volta Cvetkovic trova una parallela indifendibile.

12-12 Stampatona di Frosini su Cvetkovic!

11-12 Non passa il servizio di Kockarevic.

10-12 Cvetokovic trova le mani del muro e riporta le sue a +2.

10-11 Pallonetto millimetrico di Kockarevic.

10-10 Frosini mette giù una palla di una difficoltà pazzesca e riporta le sue in parità.

8-10 Spallata di Kockarevic, adesso sono le serbe a tirare su di tutto in difesa.

8-9 Muro di Gardini su Tica, boccata d’ossigeno.

7-9 Ancora un errore da seconda linea per Frosini.

7-8 Forza il colpo Frosini, ma la palla esce. Serbia in vantaggio per la prima volta.

7-7 Muro di Osmajic su Gardini.

7-6 Pipe di Tica.

7-5 Fast di Nwakalor, è la prima della partita.

6-5 Stampatona di Gardini su Tica.

5-5 Scappa la parallela di Gardini, un po’ fallosa l’azzurra in attacco questa sera.

5-4 Sfonda in mezzo al muro Kockarevic, la numero 15 si sta dimostrando nettamente la giocatrice più in palla per la Serbia.

5-3 Forza la battuta Graziani, ma la palla non passa.

5-2 Murone di Frosini su Cvetkovic!

4-2 Colpo tutto di polso per Frosini.

3-2 Diagonale profonda di Tica.

3-1 Primo tempo pazzesco di Graziani.

2-1 Si ferma sul nastro la battuta di Guiducci.

2-0 Ancora Omoruyi, questa volta il suo attacco passa in mezzo al muro.

1-0 Si riparte con una gran parallela di Omoruyi.

25-18 Non passa il servizio di Osmaijc, azzurre in vantaggio!

24-18 Kockarevic annulla il primo.

24-17 Errore dai nove metri per Cvetkovic, sono 7 set-point per l’Italia.

23-17 Pipe di Tica, questa giocatrice mancina ci sta dando parecchio fastidio.

23-16 Ricambia il favore Tica.

22-16 Non passa la battuta al salto di Gardini.

22-15 Pallonetto ad una mano di seconda intenzione per Guidacci, giocata splendida.

21-15 Si ferma sul nastro la battuta di Kockarevic.

20-15 Mani-out di Tica. Coach Bellano chiama time-out perchè ha visto che le sue ragazze hanno un po’ allentato la presa.

20-14 Primo tempo di Osmaijc.

20-13 Sfonda sulle mani alte Frosini.

19-13 Muro di Cvetkovic su Frosini, non bisogna allentare la pressione.

19-12 Non trova il campo in attacco Gardini.

19-11 Ace di Kockarevic.

19-10 Finisce qui un’infinita serie al servizio di Graziani.

19-9 Siamo a +10! Cambio di diagonale per la Serbia.

18-9 Esce l’attacco di Osmaijc.

17-9 Mani-out di Frosini, ma in difesa e in copertura non stiamo facendo cadere nulla!

16-9 Muro spaventoso di Graziani su Kockarevic.

15-9 Pipe di Savic, per poco non tiravamo su anche questa.

15-8 Ace di Omouyi, voliamo a +7!

14-8 Diagonale profonda di Gardini, ma in seconda linea siamo veramente di un altro livello.

13-8 Sassata di Omoruyi da posto due.

12-8 Ace di Kurtagic.

12-7 Esce la battuta di Guiducci.

12-6 Pipe spettacolare di Gardini, livello di gioco veramente elevato da entrambe le parti.

11-6 Si fa perdonare la banda serba con una diagonale indifendibile.

11-5 Scappa la parallela di Cvetkovic.

10-5 Diagonale di Omoruyi, attacco di una potenza imbarazzante.

9-5 Scappa il pallonetto di Omoruyi, ma che bell’Italia in difesa.

9-4 Ace con l’ausilio del nastro per Gardini.

8-4 Non passa la battuta di Osmajic.

7-4 Ancora Kockarevic, questa volta da posto due.

7-3 Garini mette giù una palla staccata tutt’altro che semplice.

6-3 Kockarevic passa in mezzo al muro da posto quattro.

6-2 Ricezione perfetta di Omoruyi, poi ci pensa Frosini con una parallela stupenda.

5-2 Muro di Mandovic su Gardini.

5-1 Primo tempo vincente di Graziani, grande avvio dell’Italia.

4-1 Errore in attacco di Kockarevic.

3-1 Stampatona di Frosini su Savic, break in apertura per le azzurre!

2-1 Pesta la linea dei tre metri Savic.

1-1 Muro di Frosini su Mandovic.

0-1 Si parte con un pallonetto spinto di Kockarevic.

18:06 La Serbia risponde con: Mandovic, Osmajic, Kockarevic, Cvetkovic, Kurtagic, Savic e Gocanin.

18:05 Questo il sestetto titolare dell’Italia: Graziani, Guiducci, Omoruyi, Frosini, Gardini, Nwakalor e Armini.

18:02 E’ il momento degli inni nazionali.

17:55 Ci sarà un ulteriore ritardo, organizzazione olandese non eccellente.

17:50 Le due squadre hanno iniziato la fase di riscaldamento.

17:44 Emma Graziani è anche la migliore centrale del torneo con la bellezza di 23 muri.

17:41 L’Italia può contare su un trio d’attacco importante: Giorgia Frosini, Beatrice Gardini e Loveth Omoruyi hanno più di 180 punti.

17:38 Verosimilmente il match, che originariamente era in programma alle 17:30, inizierà invece alle ore 18:00.

17:35 L’Italia ha qualche conto in sospeso: nel 2019 è arrivato l’argento, nel 2015 il bronzo, l’oro manca dal 2011, quando in campo c’erano Valentina Diouf e Caterina Bosetti.

17:32 Le azzurre partono alla con i favori del pronostico, la nostra formazione ha già battuto la Serbia pochi giorni fa e nel complesso sembra una formazione tecnicamente più quadrata.

17:29 Il match, a causa del protrarsi della finale per il bronzo tra Russia e Olanda, inizierà con qualche minuto di ritardo.

17:26 La Serbia invece è arrivata seconda nella Pool F, a causa della sconfitta con l’Italia, e in semifinale ha battuto l’Olanda per 3-1.

17:23 L’Italia di coach Bellano ha vinto la Pool F con tre successi e un solo set concesso e in semifinale ha superato 3-0 la Russia.

17:20 Siamo finalmente giunti all’atto finale di questo torneo, le azzurrine andranno a caccia di quel titolo che nelle scorse edizioni è sempre sfuggito sul più bello.

17:17 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la finale dei Mondiali U20 di pallavolo femminile.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la finale dei Mondiali U20 di pallavolo femminile. In quel di Rotterdam (Paesi Bassi) siamo finalmente giunti all’atto finale del torneo, le azzurrine andranno a caccia di quel titolo che nelle scorse edizioni è sempre scappato per poco, l’Italia è infatti arrivata seconda nel 2019 e terza nel 2015. Le ragazze di coach Bellano hanno disputato un torneo ai limiti della perfezione e questa sera ce la metteranno tutta per salire sul gradino più alto del podio.

L’Italiaa ha concluso il girone F in testa, con tre vittorie su tre ed un solo set perso, sono poi giunte a questa finale grazie alla vittoria ottenuta in semifinale contro la Russia (3-0). L’avversaria da battere sarà la Serbia, quella Serbia che abbiamo già affrontato e battuto nel girone qualche giorno fa e che si presenta a questa finale dopo il successo in semifinale sull’Olanda (3-1). La formazione azzurra è molto solida e obiettivamente, almeno sulla carta, parte con i favori del pronostico, il nostro è un gruppo giovane, ma che può contare già su individualità importanti, come quella di Loveth Omoruyi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la finale dei Mondiali U20 di pallavolo femminile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 17:00!

Foto: FIVB