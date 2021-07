LIVE Berrettini-Auger-Aliassime, Wimbledon 2021 in DIRETTA: un set pari fra Khachanov e Shapovalov, poi in campo Matteo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Si prolunga l’attesa per la sfida fra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Karen Khachanov ha vinto infatti il secondo set contro Denis Shapovalov e la partita si prolungherà almeno fino al quarto set.

14.50 Buongiorno amici di OA Sport. Sul Campo 1, Denis Shapovalov ha conquistato il primo set per 6-4 contro Karen Khachanov. Dopo questa sfida scenderanno in campo Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, a caccia di uno storico posto in semifinale.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, quarti di finale di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione.

Matteo Berrettini disputa per la terza volta in carriera un quarto di finale a livello Major, il bilancio è in parità: la vittoria epica contro Gael Monfils agli Us Open 2019 al tiebreak del quinto set e la sconfitta contro Novak Djokovic in quattro set qualche settimana fa al Roland Garros. L’azzurro è cresciuto all’interno di questo torneo: la partenza è stata incerta nella partita contro Guido Pella, risolta in quattro set. Qualche problemino anche contro Botic Van de Zandschulp, specie nel terzo set. Più liscia la vittoria contro Aljaz Bedene al terzo turno, dominio totale contro Ilya Ivashka agli ottavi di finale. Per il giocatore romano sarebbe la seconda volta in semifinale di uno Slam.

Felix Auger-Aliassime invece non si era mai spinto a questa fase in un torneo di livello Major: il canadese si era fermato al quarto turno agli Open d’Australia quest’anno e sempre agli ottavi di finale negli Open degli Stati Uniti dello scorso anno. Prima di questo risultato, il miglior piazzamento a Wimbledon era un terzo turno nel 2019. Il giocatore di Montreal prima dei Championships si era tolto lo sfizio di battere Roger Federer ad Halle, mentre all’All England Club è passato indenne su Thiago Monteiro, ha lasciato un set a Mikael Ymer, ha usufruito del ritiro di Nick Kyrgios ed ha vinto una grande partita contro Alexander Zverev agli ottavi di finale.

I due giocatori si conoscono molto bene anche fuori dal campo: Ajla Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini, è infatti la migliore amica della fidanzata di Auger-Aliassime. Un solo precedente ufficiale, quello della finale di Stoccarda: l’azzurro vinse 6-4 7-6 in quella che a detta del giocatore romano è stata la sua migliore performance sull’erba. Chi vince affronterà uno tra Roger Federer e Hubert Hurkacz in semifinale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Berrettini-Auger-Aliassime, quarti di finale di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione. La partita è stata programmata come seconda sul Campo 1 a partire dalle 14.00 dopo Shapovalov-Khachanov. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

