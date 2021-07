CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.18 La nostra DIRETTA LIVE di Berrettini-Auger-Aliassime finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per tantissimi contenuti su questa impresa storia. Un caro saluto e a prestissimo!

21.16 La semifinale sarà una grande occasione per entrambi per conquistare la prima finale slam della carriera. Berrettini è il top 10 e proverà a sfruttare questa opportunità per regalare allo sport italiano una domenica indimenticabile.

21.15 Due i precedenti ufficiali fra Berrettini e Hurkacz: l’azzurro vinse 7-6 6-3 nelle qualificazioni degli Australian Open 2018, mentre il polacco si vendicò a Miami nel 2019 con il punteggio di 6-4 6-3.

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI

MATTEO BERRETTINI: “ORA E’ TUTTO COSI’ FOLLE”

BERRETTINI-HURKACZ: DATA, PROGRAMMA, ORARIO SEMIFINALE WIMBLEDON

IL NUOVO RANKING DI BERRETTINI: 8° POSTO, SORPASSATO FEDERER

LA RACE DI MATTEO BERRETTINI: 5° POSTO, TOP-3 VICINISSIMA!

VIDEO HIGHLIGHTS BERRETTINI-AUGER-ALIASSIME

TUTTI GLI ITALIANI IN SEMIFINALE SLAM DELLA STORIA

I PRECEDENTI DI BERRETTINI-HURKACZ

21.13 Matteo Berrettini con questa vittoria sale anche al numero 5 della race, classifica che tiene conto dei risultati dell’anno solare. L’azzurro raggiunge così la seconda semifinale Slam della carriera dopo quella del 2019 a Flushing Meadows.

21.11 66% di prime in campo per Berrettini che riesce a conquistare il 75% di punti con questo colpo. 12 ace per il romano che ha piazzato 33 vincenti contro i 24 di Auger-Aliassime. 45 i gratuiti dell’azzurro, quattro in meno del suo avversario.

21.09 Matteo Berrettini riscrive la storia del tennis italiano battendo in una partita complicatissima Auger-Aliassime. Per lui ci sarà Hubert Hurkacz in semifinale: il polacco ha liquidato oggi in tre set Roger Federer.

MATTEO BERRETTINI!!!!!!!!!!!!!!!! SEMIFINALE A WIMBLEDON PER IL TENNIS ITALIANO DA 61 ANNI!!!!!!!!!! EGUAGLIATO NICOLA PIETRANGELI!!! BATTUTO 6-3 5-7 7-5 6-3 AUGER-ALIASSIME!!

40-0 SERVIZIO ALL’INCROCIO DELLE RIGHE!!!!! TRE MATCH POINT PER VOLARE IN SEMIFINALE A WIMBLEDON!

30-0 TOCCA LA PRIMA DI SERVIZIO DI BERRETTINI! 12 ACE!!!

15-0 LUNGO IL ROVESCIO DI AUGER-ALIASSIME!!

5-3. Tiene a zero il turno di battuta Auger-Aliassime, ma adesso Matteo Berrettini serve per andare in semifinale a Wimbledon!

40-0 Buono il contropiede di Auger-Aliassime con il dritto. Si può ritagliare un’ultima chance il canadese.

30-0 Il nastro porta via il passante di dritto di Berrettini! Che bello scambio, pieno di cambi di ritmo dell’azzurro.

15-0 Colpisce malamente il dritto Berrettini in una fase interlocutoria dello scambio.

5-2 BERRETTINI!!! QUATTRO SERVIZI VINCENTI DA 0-30!!! SI AVVICINA LA SEMIFINALE, MA LO DICIAMO A BASSA VOCE…

40-30 223 KM/H, ACE AL CENTRO!!!! PALLA DEL 5-2!!

30-30 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO!!! QUANTO E’ IMPORTANTE!!

15-30 CI VOLEVA LA PRIMA ESTERNA! FONDAMENTALE!

0-30 Troppo indeciso sul dritto Berrettini e poi non chiude la volée l’azzurro.

0-15 Gioca un buonissimo rovescio slice Aliassime che costringe Berrettini ad un dritto complicato.

4-2. Con un brutto errore con il dritto Berrettini consegna questo game a Auger-Aliassime che prova a concedersi qualche altra possibilità.

40-30 Serve bene con una grande prima il canadese che si prende la palla del 2-4.

30-30 Lungo di poco il dritto di Berrettini in contenimento.

15-30 TIENE IL PASSANTE BASSO BERRETTINI! Colpisce malissimo la volée Auger-Aliassime, costretto ad avvicinarsi a rete a causa di un nastro.

15-15 Risponde profondo Berrettini e non contiene il canadese.

15-0 Prima e schiaffo al volo per Auger-Aliassime.

4-1 BERRETTINI!! CHE GAME HA GIOCATO! Adesso gioca sciolto l’italiano che prosegue liscio in questo quarto set.

40-0 SECONDO ACE DI FILA!

30-0 Nono ace della partita per Berrettini.

15-0 Prima devastante al centro per cominciare al meglio!

3-1. Il canadese interrompe l’emorragia e rimane in partita in questo quarto set.

40-30 Non trova profondità in risposta Berrettini e Auger-Aliassime può spingere con il dritto inside-in.

30-30 SESTO DOPPIO FALLO PER AUGER-ALIASSIME! Si complica anche questo game!

30-15 Spinge Berrettini con il diritto e il canadese non contiene in difesa.

30-0 Sposta bene il gioco con il dritto Auger-Aliassime.

15-0 Esce il back difensivo di Berrettini.

3-0 BERRETTINI!! CINQUE GAME DI FILA!! L’azzurro scappa nel quarto set e si garantisce un vantaggio quantomeno rassicurante.

40-30 PRIMA DI SERVIZIO E DRITTO A CHIUDERE! PALLA DEL 3-0!

30-30 Si sposta sul dritto per giocare e spingere con il dritto Berrettini, ma il suo colpo finisce sul nastro.

30-15 Risponde bene in questa circostanza il canadese sulla seconda di servizio di Berrettini.

30-0 Cambia ancora ritmo Berrettini ed arriva l’ennesimo omaggio di dritto di Auger-Aliassime.

15-0 Prima esterna e dritto a campo aperto! In pochi minuti è cambiato tutto.

2-0 BREAK BERRETTINI! SULLE CORDE LA VOLEE DI AUGER-ALIASSIME!! Quattro game di fila per l’azzurro che scappa anche nel quarto set.

15-40 SBAGLIA ANCORA AUGER-ALIASSIME CON IL DRITTO!!! DUE PALLE BREAK PER BERRETTINI!

15-30 Prende un pezzettino di riga la prima palla di servizio di Auger-Aliassime.

0-30 Taglia sotto Berrettini con il rovescio e il dritto di Aliassime non parte neanche dalla racchetta.

0-15 Nettamente lungo il dritto di Auger-Aliassime.

1-0. Tiene il servizio Berrettini che comincia con il piede giusto nel quarto set.

40-15 Lunga la risposta di Auger-Aliassime: due palle per l’1-0.

30-15 Largo il rovescio di Berrettini dopo un rimbalzo non perfetto.

30-0 TOCCA CON LA PRIMA DI SERVIZIO BERRETTINI!

15-0 Il passante di Berrettini con Auger-Aliassime che si era buttato avanti!

INIZIO QUARTO SET

20.30 Terzo set fondamentale per Berrettini che è stato in difficoltà in questo parziale al servizio: due palle break concesse, solo una avuta a disposizione del romano che l’ha convertito. Da campione si è comportato Matteo che ha vinto solo il 54% di punti con la seconda e l’80% con la prima.

E’ LARGO IL PASSANTE DI AUGER-ALIASSIME!!!!!! MATTEO BERRETTINI VINCE IL TERZO SET!!!!! CHE FREDDEZZA!!!!

15-40 IL PASSANTE DI DRITTO DA LONTANISSIMO!! INDECISO SULL’ATTACCO AUGER-ALIASSIME! DOPPIO SET POINT BERRETTINI!

15-30 DOPPIO FALLO PER AUGER-ALIASSIME! IL QUINTO! QUANTO E’ PESANTE!

15-15 Serve ancora bene Aliassime e non riesce a contenere la risposta Berrettini.

0-15 GRANDE RISPOSTA DI BERRETTINI! C’è l’errore di dritto di Auger-Aliassime!

6-5. Due comodini di dritto e Berrettini esce in qualche modo anche da questa situazione. Rimane avanti il romano in questo terzo set ricco di tensione.

A-40 IL TAGLIO DI BERRETTINI SUL ROVESCIO! Trae in inganno il dritto di Auger-Aliassime.

40-40 Indecisione per Berrettini dopo al servizio, rimane in campo la palla e il canadese ne approfitta aggredendo.

40-30 CHE ERRORE DI AUGER-ALIASSIME! A scambio avviato, il canadese sbaglia malamente il rovescio.

30-30 Risponde bene con il dritto Auger-Aliassime e fa male. Punto importantissimo e pesantissimo adesso nell’economia del match.

30-15 LA PRIMA ESTERNA DA DESTRA!

15-15 Centrale l’attacco di Berrettini che poi se la cava bene con una volée da brividi.

0-15 Si alza troppo la smorzata di Berrettini ed arriva bene Auger-Aliassime che chiude sottorete.

5-5. Tiene il servizio di nuovo a zero Auger-Aliassime che da un’oretta sta servendo meglio di Berrettini.

40-0 Non è abbastanza reattivo sulla risposta di rovescio l’azzurro.

30-0 Esce di poco la risposta in opposizione di Berrettini. Sta servendo alla grande il canadese.

15-0 Comincia con il dodicesimo ace Aliassime.

5-4. Tiene un bel game Berrettini che prova adesso a mettere pressione al suo avversario.

40-15 Ottimo approccio in avanzamento in back e poi volée a chiudere! Palla per il 5-4.

30-15 Spinge con il dritto Berrettini e poi chiude con la volée.

15-15 LA RISPOSTA DI AUGER-ALIASSIME! Non si difende Berrettini dopo una seconda aggredibile.

15-0 Prima pesantissima al centro per Berrettini.

4-4. Altra prima per Auger-Aliassime e siamo ancora in equilibrio.

40-15 Cerca profondità e angolo con il dritto Berrettini, ma per poco non trova il campo.

30-15 Si muove bene e gioca un bel dritto pesante in corsa Berrettini!

30-0 Non riesce a spostarsi per impattare la risposta Berrettini.

15-0 Undicesimo ace per Auger-Aliassime.

4-3. Finalmente un game comodo al servizio per Berrettini dopo tanti affanni. Rimane davanti il giocatore italiano in questo terzo e cruciale set.

40-15 Prima vincente al centro! Due palle per il 4-3.

30-15 IL LUNGOLINEA DI DRITTO! Finalmente due vincenti con il dritto dietro al servizio.

15-15 CONTROPIEDE VINCENTE DOPO UNA GRANDE PRIMA!

0-15 Si gira sul dritto, ma sbaglia ancora malamente Berrettini.

3-3. Game perfetto per Auger-Aliassime che non ha minimamente fatto giocare Berrettini.

40-0 Prende un’altra riga il canadese al servizio.

30-0 Nono ace per Auger-Aliassime.

15-0 Serve bene al centro il giocatore di Montreal.

3-2. Sbaglia Auger-Aliassime da fondo e Berrettini tiene il servizio nonostante le sofferenze.

A-40 SECONDA SULLA RIGA! CHE RISCHIO! Altra palla per il nuovo vantaggio.

40-40 Scappa anche questo dritto a Berrettini! In difficoltà il romano in questo momento.

40-30 LA CURVA DA DESTRA DI BERRETTINI! PALLA DEL 3-2!

30-30 Largo il dritto di Berrettini! Quanti errori!

30-15 Fuori di un soffio il recupero di Aliassime! Il canadese però adesso non sbaglia nulla da fondo.

15-15 Lento sulle gambe Berrettini che sbaglia completamente il back.

15-0 Scappa via la risposta di Auger-Aliassime sulla seconda di Berrettini.

2-2. Serve sulla riga la seconda e tiene il servizio da 15-30 il giocatore canadese che gestisce bene anche questa situazione.

40-30 Ottima prima ad uscire da parte di Auger-Aliassime.

30-30 Troppo centrale il passante di Berrettini che ha deciso di non prendersi rischi e di non cercare angoli.

15-30 SE NE VA DI UN FILO D’ERBA IL DRITTO DI ALIASSIME!

15-15 Esce di poco la risposta bloccata di rovescio da parte di Berrettini.

0-15 IL PASSANTE DI BERRETTINI! Si scambia, ma stavolta tiene bene lo scambio l’azzurro con il dritto!

2-1 BERRETTINI! Annulla due palle break e si tira fuori da una buca pericolosa il giocatore romano!

A-40 CHIUDE A RETE BERRETTINI! Ottimo l’attacco precedente con il dritto!

40-40 UN’ALTRA PRIMA PER BERRETTINI! Di poco lunga la risposta di Auger-Aliassime!

30-40 LA PRIMA DI SERVIZIO AL CENTRO! PROVVIDENZIALE!

15-40 Risponde Auger-Aliassime e l’approccio in back di Berrettini è in mezzo alla rete. Due palle break.

15-30 Il dritto in controbalzo di Berrettini finisce fuori dal campo del doppio.

15-15 Fermo e pesante sulle gambe sul dritto il giocatore romano.

15-0 PRENDE LA RIGA CON LA VOLEE BERRETTINI! COME L’HA GESTITA!

1-1. Da 0-30 risolve questo game Auger-Aliassime, continuano le chance non concretizzate da Berrettini.

40-30 Lungo il recupero di Berrettini! Bravo con la volée in tuffo il canadese che gestisce il passante dell’azzurro.

30-30 Non contiene con il back il servizio del suo avversario Berrettini.

15-30 L’ace al centro del canadese!

0-30 LARGO IL DRITTO DI AUGER-ALIASSIME! C’è la possibilità per Berrettini!

0-15 Incappa nuovamente in un doppio fallo Auger-Aliassime.

1-0. Ritrova qualche sensazione positiva Berrettini, tenendo il servizio a zero in apertura di terzo set.

40-0 Bene con la prima palla di servizio Berrettini.

30-0 Ritrova l’ace il giocatore romano.

15-0 Gestisce bene la volée di rovescio Berrettini.

INIZIO TERZO SET

19.38 Si è irrigidito Berrettini in questo secondo set: è andato sotto 1-3, poi ha recuperato, ma è stato bravissimo Aliassime ad annullare le tre palle break che potevano portare l’azzurro a servire per il set. Bene con il servizio il canadese: 83% di punti con la prima contro il 69% di Matteo. 20 gratuiti contro gli 11 di Aliassime per Berrettini.

5-7 SECONDO SET AUGER-ALIASSIME! IL CANADESE RIPORTA IL PUNTEGGIO IN PARITA’!

40-0 Sesto ace per Auger-Aliassime che ha tre set point.

30-0 Buona risposta di Berrettini che poi vanifica tutto con il dritto.

15-0 Serve ad uscire e poi risolve con il dritto Auger-Aliassime.

5-6 BREAK AUGER-ALIASSIME! Troppi errori per Berrettini che ha avuto anche la palla per il 6-5, ma con il dritto ha sbagliato troppo. Il canadese serve per il secondo set.

40-A Esce di un soffio il dritto in contropiede di Berrettini! Altra palla break sanguinosa.

40-40 Arriva ancora in ritardo Berrettini sul dritto. Se l’è ritrovata addosso in questa circostanza.

A-40 AL CORPO SERVE BERRETTINI! Non riesce a spostarsi Auger-Aliassime!

40-40 DEVASTANTE PRIMA ESTERNA!!! SI AGGRAPPA AL SERVIZIO BERRETTINI!

30-40 GRANDE SECONDA!!! IN PANCIA AL SUO AVVERSARIO! ANNULLATA LA PRIMA PALLA BREAK!

15-40 Sbaglia con il dritto Berrettini! Un altro brutto errore: due palle break pericolosissime da annullare.

15-30 Si avvicina male e lentamente alla rete Berrettini e cerca una stop volley complicatissima che rimane sulle corde.

15-15 Molto aggredibile la seconda di Berrettini, si appoggia bene Auger-Aliassime e colpisce con il lungolinea di rovescio.

15-0 Prima a tre quarti della velocità ma molto ben piazzata ad uscire.

5-5. Sbaglia malamente un dritto a campo aperto Berrettini e il canadese riesce a tenere relativamente bene questo turno di battuta.

40-15 Molto precisa la prima di servizio di Auger-Aliassime che ha due palle per il 5-5.

30-15 Bella la prima esterna ed è altrettanto apprezzabile il dritto tirato su dal basso da Aliassime.

15-15 Grande prima al centro per il canadese.

0-15 Gioca una risposta bassa e insidiosa Berrettini, Auger-Aliassime sbaglia ancora di dritto.

5-4. Reagisce benissimo Berrettini che mantiene la supremazia al servizio e costringe Auger-Aliassime a servire per rimanere nel secondo set.

40-0 Bene con il servizio Berrettini che varia ancora, non dando punti di riferimento ad Auger-Aliassime.

30-0 Seconda molto carica giocata da Berrettini al corpo del suo avversario.

15-0 Quinto ace anche per Berrettini che trova la riga al centro.

4-4. Grandissimo game tirato su da Auger-Aliassime dallo 0-40. Probabilmente Berrettini ha rimpianti solo sul rovescio in back.

A-40 Si sposta sul dritto Berrettini per spingere, ma strappa completamente il movimento. Chance di aggancio per il canadese.

40-40 Non accompagna bene il back Berrettini e rimane sul nastro il rovescio. Recupera Auger-Aliassime.

30-40 Ace esterno del canadese! Ma c’è un’altra occasione per Berrettini.

15-40 Se la cava con il servizio il giocatore canadese.

0-40 Cambia, cambia Berrettini con il back e sbaglia Aliassime ancora con il dritto! Tre palle per andare a servire per il secondo set.

0-30 IL PASSANTONE DI ROVESCIO!! Era lontano dal campo Berrettini e gioca un passante splendido lungolinea dopo un attacco tenero del suo avversario!

0-15 Sbaglia con il rovescio Auger-Aliassime! Scambia Berrettini e raccoglie diversi gratuiti dal suo avversario!

4-3 BERRETTINI! Annulla una palla break e rimonta in questo secondo set da 1-3. Adesso è Matteo al comando delle operazioni.

A-40 QUARTO ACE DELLA PARTITA PER BERRETTINI! Palla per il 4-3!

40-40 LA SMORZATA!! Dopo al servizio si inventa una soluzione splendida!

30-40 Scivola Auger-Aliassime, Berrettini cerca il contropiede di dritto e sbaglia in larghezza. Palla break Aliassime.

30-30 OTTIMA PRIMA PER BERRETTINI! PREZIOSISSIMA!

15-30 Altro erroraccio per Berrettini che deve fare nuovamente attenzione.

15-15 Sbaglia con il dritto Berrettini: tanti errori da ambo le parti.

15-0 Ottima prima al centro per Berrettini che adesso sembra nuovamente sciolto.

3-3 CONTROBREAK BERRETTINI! DOPPIO FALLO ALIASSIME DELETERIO!! Recupera il break Berrettini in una situazione davvero complicata.

15-40 Gran prima da parte del canadese che poi segue bene con il dritto.

0-40 SE NE VA IL DRITTO DI AUGER-ALIASSIME!! TRE PALLE DEL CONTROBREAK!!

0-30 Si toglie bene dalla situazione difensiva Berrettini grazie al dritto e un cambio di ritmo in back, poi sbaglia Auger-Aliassime in manovra con il dritto.

0-15 Prende la riga con il rovescio Berrettini, il rimbalzo non è perfetto e Auger-Aliassime sbaglia.

2-3. Buon game tenuto da Berrettini che rimane in scia in questo set, nonostante il break di ritardo.

40-0 Non era particolarmente angolato l’attacco di Berrettini, ma tanto basta a prendersi il punto.

30-0 Comincia la gara di back e Berrettini vince questo braccio di ferro.

15-0 Attento sotto rete Berrettini a chiudere con il tocco dopo una grande prima.

1-3. Momento di grande difficoltà per Berrettini che adesso deve reagire in qualche maniera.

40-0 Se ne va la risposta di dritto di Berrettini e Aliassime può scappare via.

30-0 Non passa il rovescio in passante di Berrettini.

15-0 Si entra nello scambio e Berrettini sbaglia con il rovescio. Si sta irrigidendo l’azzurro.

1-2 BREAK AUGER-ALIASSIME! Perde male un turno di battuta da 40-15 Berrettini, commettendo brutti errori come un rovescio sbagliato a campo aperto e un doppio fallo. Adesso c’è da inseguire.

40-A Doppio fallo per Berrettini, il terzo. Altra chance di break in un brutto momento.

40-40 ALTRO SERVIZIO VINCENTE! FONDAMENTALE!

40-A Corto l’attacco di Berrettini e va a segno con il passante di rovescio Auger-Aliassime! Altra possibilità di break.

40-40 IL SERVIZIO! SALVA BERRETTINI!

40-A NOOOOOOO! Dritto strettissimo di Berrettini che poi ha tutto il campo aperto, ma sbaglia il rovescio! Palla break!

40-40 Si entra nello scambio e il canadese riesce a spostare il suo avversario, fino a farlo sbagliare di rovescio.

40-30 GRANDE PASSANTE DI AUGER-ALIASSIME! Non era affatto male l’approccio in back di Berrettini!

40-15 Si apre il lungolinea Aliassime con un ottimo rovescio in cross, ma sbaglia completamente il colpo successivo.

30-15 Si costruisce bene il punto Berrettini, manca solo la chiusura a rete.

30-0 Una lavatrice la prima di servizio del romano.

15-0 Seconda che sembra una prima per Berrettini.

1-1. Con l’ace Auger-Aliassime tiene il servizio e prova a caricarsi.

40-30 Ancora una volta il dritto non assiste il classe 2000 canadese.

40-15 Servizio vincente per il canadese che può salire sull’1-1.

30-15 Si aiuta con il servizio Auger-Aliassime.

15-15 PASSANTE IN CORSA DI BERRETTINI! Back stretto che trascina Aliassime verso la rete: drittone devastante ad incrociare!

15-0 Terzo ace per Auger-Aliassime.

1-0. Una seconda praticamente sulla riga permette a Berrettini di spingere anche nell’ultimo scambio e di gestire bene anche questo turno di servizio.

40-30 Leggermente lungo il dritto in spinta di Berrettini.

40-15 Altra traiettoria esterna vincente e possibilità di 1-0.

30-15 Scappa il cambio di ritmo in back di Matteo.

30-0 Un altro ace per Berrettini!

15-0 Parte con l’ace Berrettini!

INIZIO SECONDO SET

18.41 Sono stati necessari ben sette set point a Matteo Berrettini per chiudere il primo set. 72% di prime per l’azzurro che ha servito bene: 68% di punti vinti con la prima e 50% con la seconda. Molto più in affanno il canadese alla risposta.

ALTRA PALLA CORTA!! IL PRIMO SET E’ DI MATTEO BERRETTINI!! 6-3!!

30-40 Arriva con un pizzico di ritardo Berrettini sul cambio in lungolinea di dritto del canadese. Settimo set point per l’azzurro.

15-40 Aggredisce bene con il dritto Aliassime, salvando il quinto set point.

0-40 Largo il dritto di Auger-Aliassime!! Tre set point consecutivi che tornano per Berrettini.

0-30 Risposta splendida con il rovescio lungolinea e smorzata chirurgica! Da grande giocatore sta reagendo Berrettini!

0-15 Profondissimo il dritto di Berrettini!

5-3 BREAK AUGER-ALIASSIME! Berrettini non sfrutta quattro set point di cui tre consecutivi e il canadese entra in partita definitivamente con questo game.

40-A Secondo doppio fallo per Berrettini e Auger-Aliassime ha la terza palla per il 3-5.

40-40 Schiaccia troppo la palla sul rovescio Berrettini e sbaglia malamente.

A-40 Ritrova la prima Berrettini! Altro set point.

40-40 Spinge sull’angolo destro con il dritto Berrettini e non riesce a contenere Auger-Aliassime.

40-A Mette la racchetta sulla risposta Auger-Aliassime e trova la riga. Seconda palla break.

40-40 Gioca un’altra seconda aggressiva Berrettini, cambia ritmo con il rovescio e Auger-Aliassime sbaglia con il dritto.

40-A Troppo statico nella ricerca del rovescio Berrettini, Auger-Aliassime si procura la palla break.

40-40 Il nastro premia Auger-Aliassime! Ma che difesa per il canadese! Annullati i tre set point.

40-30 Errore di Berrettini con il dritto in avanzamento: si era entrati nello scambio e comunque Auger-Aliassime era succube dell’azzurro.

40-15 Impatta male con il dritto Berrettini in uscita dal servizio.

40-0 CHIUDE SOTTO RETE BERRETTINI! TRE SET POINT!

30-0 CHE PUNTO GIOCATO DA BERRETTINI! Seconda sostanziosa, palla corta e pallonetto al volo: gestione del punto eccezionale.

15-0 Prima esterna che il canadese può solo sfiorare.

5-2. Tiene il turno di servizio a zero Auger-Aliassime dopo una striscia di cinque game consecutivi per Berrettini.

40-0 Se la cava bene Auger-Aliassime su un cattivo rimbalzo che lo poteva trarre in inganno.

30-0 Secondo ace del match per il giocatore di Montreal.

15-0 Violentissimo il dritto di Auger-Aliassime a metà campo dopo un’ottima prima.

5-1. Dopo 20 minuti il primo set è in totale gestione di Berrettini, sin qua semplicemente perfetto sotto ogni aspetto.

40-15 SULLA RIGA LA PRIMA DI SERVIZIO! CHE COMODINO!

30-15 Prima vincente! Non si gioca con Berrettini al servizio!

15-15 Un’altra prima al centro che frutta il punto diretto a Berrettini!

0-15 Non passa la smorzata dietro al servizio tentata da Berrettini.

4-1 DOPPIO BREAK BERRETTINI! Inizio devastante per l’azzurro che comanda sempre lo scambio sia al servizio che in risposta. Si prende tanti rischi Auger-Aliassime per tenere il ritmo, ma spesso sbaglia.

30-40 Di poco lunga la risposta in allungo giocata da Berrettini.

15-40 DOPPIO FALLO PER AUGER-ALIASSIME! Il secondo! Due palle per il doppio break in favore di Berrettini!

15-30 Vicino alla riga il dritto di Auger-Aliassime, non riesce a gestire con il back Berrettini.

0-30 Sbaglia malamente con il dritto Auger-Aliassime! Tanti errori da parte del canadese!

0-15 Lascia il lungolinea libero Auger-Aliassime dopo l’approccio in back e colpisce con il passante di rovescio Berrettini!

3-1. Matteo Berrettini mantiene il break di vantaggio grazie ad un turno di servizio solidissimo.

40-15 PRIMO ACE! AL CENTRO!

30-15 CHE SECONDA HA TIRATO BERRETTINI! Devastante con il servizio Matteo!

15-15 Prima esterna fortissima da parte dell’azzurro!

0-15 Primo doppio fallo anche per Berrettini.

2-1 BREAK BERRETTINI! Risponde profondo con il dritto bloccato, tiene con il rovescio e cede il canadese! Che partenza per l’azzurro!

30-40 Il passante di Auger-Aliassime! Troppo tenero e centrale l’attacco in back di Berrettini.

15-40 LA PRESSIONE DI BERRETTINI! Cambia ritmo con il dritto in top spin e Auger-Aliassime non gestisce! Due palle break.

15-30 TIENE BASSO IL PASSANTE BERRETTINI! Auger-Aliassime affossa la volée! C’è già la possibilità in questo game.

15-15 Rimbalza male il rovescio di Berrettini e non gestisce il dritto il canadese.

15-0 Perde gli appoggi Berrettini sul dritto dopo che Auger-Aliassime aveva alzato la traiettoria.

1-1. Rompe bene il ghiaccio con la partita Berrettini con il servizio.

40-15 APPROCCIO IN BACK STUPENDO PER BERRETTINI! La palla muore e Auger-Aliassime deve giocare da sottoterra il passante.

30-15 Velocissima la prima di servizio, dritto in spinta e chiusura stavolta senza tremolii a rete.

15-15 Rimedia con una prima devastante al centro il giocatore romano.

0-15 Rimane fermo sul nastro il dritto a sventaglio di Berrettini.

0-1. L’ace di Auger-Aliassime che parte bene in questo match al servizio, malgrado un doppio fallo.

40-15 Risponde alla grande Berrettini e poi spinge con il dritto: manca solo la chiusura a rete che è affossata.

30-15 Doppio fallo per Auger-Aliassime con una seconda a metà rete.

30-0 Risponde corto Berrettini e poi il canadese gestisce bene un passante insidioso a rete.

15-0 Ottimo servizio al centro in apertura per Auger-Aliassime.

COMINCIA QUESTO ATTESISSIMO QUARTO DI FINALE! AUGER-ALIASSIME AL SERVIZIO!

17.58 Inizia il riscaldamento fra Berrettini e Auger-Aliassime! Nel frattempo sul Centrale Roger Federer ha perso il primo set contro Hubert Hurkacz per 6-3…

17.56 ENTRANO IN CAMPO MATTEO BERRETTINI E FELIX AUGER-ALIASSIME! BOATO SUL CAMPO 1!

17.55 C’è un precedente ufficiale fra i due giocatori: quello della finale di Stoccarda del 2019, vinto da Berrettini 6-4 7-6, in quello che è ritenuto dal romano la sua performance sull’erba.

17.53 I due sono molto amici: infatti Ajla Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini, è cugina della compagna di Auger-Aliassime. L’azzurro e il classe 2000 canadese hanno trascorso due settimane di quarantena in Australia quest’anno prima degli Open d’Australia.

17.51 Il giocatore di Montreal aveva raggiunto come migliore risultato il terzo turno a Wimbledon nel 2019: quest’anno ha fatto segnare un netto miglioramento, in particolare grazie alla vittoria in cinque set su Alexander Zverev negli ottavi di finale.

17.49 Si tratta invece del primo quarto di finale a livello Slam per Auger-Aliassime: il canadese aveva raggiunto al massimo il quarto turno agli Us Open dello scorso anno e gli Australian Open di quest’anno.

17.47 La semifinale della parte alta sarà quindi fra Novak Djokovic e Denis Shapovalov. Nella parte bassa invece si affronteranno i vincenti di Federer-Hurkacz e di Berrettini-Auger-Aliassime. Entrambe si giocheranno nella giornata di venerdì.

17.45 Terzo quarto di finale in carriera in un Major per Matteo Berrettini: oltre allo storico Us Open 2019 in cui superò al tiebreak del quinto set Gael Monfils, l’azzurro ha perso contro Novak Djokovic in quattro set tirati qualche settimana fa al Roland Garros.

17.43 Per Berrettini sarebbe la semifinale numero 2 in carriera a livello Slam: il romano aveva già raggiunto questa fase del torneo agli Us Open del 2019 quando fu stoppato da Rafa Nadal.

17.41 L’Italia tornerebbe in semifinale a Wimbledon dopo 61 anni: nel 1960 ci riuscì il mitico Nicola Pietrangeli, da lì in poi mai ci siamo spinti così avanti sui prati dell’All England Club.

17.39 Fra pochissimo quindi sul Campo 1 comincerà il quarto di finale che maggiormente ci interessa, quello che oppone Matteo Berrettini a Felix Auger-Aliassime.

17.37 Denis Shapovalov è in semifinale a Wimbledon! Il canadese batte 6-4 al quinto Karen Khachanov e si guadagna Novak Djokovic per una grande partita nella giornata di venerdì.

16.50 Sarà il quinto set a risolvere la contesa fra Karen Khachanov e Denis Shapovalov. Il canadese ha conquistato il quarto parziale per 6-1 e allunga la partita. Poi sarà la volta di Matteo Berrettini contro Felix Auger-Aliassime.

16.20 Karen Khachanov si prende il terzo set con il punteggio di 7-5 ed è ad un solo parziale dalla semifinale a Wimbledon. Adesso comincia il quarto set, poi tocca a Matteo Berrettini.

15.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Si prolunga l’attesa per la sfida fra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Karen Khachanov ha vinto infatti il secondo set contro Denis Shapovalov e la partita si prolungherà almeno fino al quarto set.

14.50 Buongiorno amici di OA Sport. Sul Campo 1, Denis Shapovalov ha conquistato il primo set per 6-4 contro Karen Khachanov. Dopo questa sfida scenderanno in campo Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, a caccia di uno storico posto in semifinale.

Come vedere Berrettini-Auger-Aliassime in tv – Le dichiarazioni di Berrettini dopo gli ottavi di finale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, quarti di finale di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione.

Matteo Berrettini disputa per la terza volta in carriera un quarto di finale a livello Major, il bilancio è in parità: la vittoria epica contro Gael Monfils agli Us Open 2019 al tiebreak del quinto set e la sconfitta contro Novak Djokovic in quattro set qualche settimana fa al Roland Garros. L’azzurro è cresciuto all’interno di questo torneo: la partenza è stata incerta nella partita contro Guido Pella, risolta in quattro set. Qualche problemino anche contro Botic Van de Zandschulp, specie nel terzo set. Più liscia la vittoria contro Aljaz Bedene al terzo turno, dominio totale contro Ilya Ivashka agli ottavi di finale. Per il giocatore romano sarebbe la seconda volta in semifinale di uno Slam.

Felix Auger-Aliassime invece non si era mai spinto a questa fase in un torneo di livello Major: il canadese si era fermato al quarto turno agli Open d’Australia quest’anno e sempre agli ottavi di finale negli Open degli Stati Uniti dello scorso anno. Prima di questo risultato, il miglior piazzamento a Wimbledon era un terzo turno nel 2019. Il giocatore di Montreal prima dei Championships si era tolto lo sfizio di battere Roger Federer ad Halle, mentre all’All England Club è passato indenne su Thiago Monteiro, ha lasciato un set a Mikael Ymer, ha usufruito del ritiro di Nick Kyrgios ed ha vinto una grande partita contro Alexander Zverev agli ottavi di finale.

I due giocatori si conoscono molto bene anche fuori dal campo: Ajla Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini, è infatti la migliore amica della fidanzata di Auger-Aliassime. Un solo precedente ufficiale, quello della finale di Stoccarda: l’azzurro vinse 6-4 7-6 in quella che a detta del giocatore romano è stata la sua migliore performance sull’erba. Chi vince affronterà uno tra Roger Federer e Hubert Hurkacz in semifinale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Berrettini-Auger-Aliassime, quarti di finale di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione. La partita è stata programmata come seconda sul Campo 1 a partire dalle 14.00 dopo Shapovalov-Khachanov. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: Lapresse