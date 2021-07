Finalmente ci siamo. Pur tra innumerevoli tribolazioni e l’incubo dei contagi purtroppo sempre ben presente, stanno per iniziare le Olimpiadi di Tokyo. Saranno Giochi particolari, speriamo di cuore unici nel loro genere. La tristezza degli spalti vuoti, il popolo giapponese fermamente contrario all’accensione della sacra fiamma, la spensieratezza degli atleti spazzata via dal timore di compromettere 5 anni di sacrifici per un mero contatto con un positivo…

Un clima tutt’altro che idilliaco, ma siamo convinti che, con le prime gare, anche i più scettici si convinceranno di come le Olimpiadi, anche se disputate in tali condizioni, rappresentino un toccasana per l’anima. Una piccola fiammella di speranza che possa irradiare per 16 giorni le tenebre della pandemia che avvolgono ormai il mondo da un anno e mezzo.

Buona Olimpiade a tutti!

