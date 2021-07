Judo, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per il judo verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con le prime competizioni previste sabato 24 luglio sui tatami del leggendario Nippon Budokan. Si tratta di una rassegna a cinque cerchi a suo modo storica per questa disciplina, che vedrà il debutto della prova a squadre miste nel programma olimpico per un totale di 15 titoli da assegnare.

Le prime sette giornate di gara vedranno lo svolgimento di due categorie individuali al giorno (una per sesso), mentre sabato 31 luglio andrà in scena il Mixed Team Event come ultimo atto del judo ai Giochi nipponici. Italia rappresentata da 8 atleti che andranno a caccia di una medaglia individuale per poi provare a trascinare la squadra azzurra verso un difficile podio.

Grandi aspettative in particolare per Manuel Lombardo e Odette Giuffrida, punte indiscusse della selezione tricolore con ambizioni importanti di medaglia rispettivamente nei 66 e nei 52 kg. Attenzione anche a Fabio Basile (73 kg) e Christian Parlati (81 kg), outsider di lusso nelle rispettive categorie con il potenziale per poter fare saltare il banco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming del judo alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli orari indicati sono italiani, in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi.

CALENDARIO JUDO OLIMPIADI TOKYO 2021

SABATO 24 LUGLIO

4.00-7.30 48 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 60 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

10.00-12.50 48 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 60 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

DOMENICA 25 LUGLIO

4.00-7.30 52 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 66 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

10.00-12.50 52 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 66 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

LUNEDÌ 26 LUGLIO

4.00-7.30 57 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 73 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

10.00-12.50 57 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 73 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

MARTEDÌ 27 LUGLIO

4.00-7.30 63 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 81 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

10.00-12.50 63 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 81 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

4.00-7.30 70 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 90 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

10.00-12.50 70 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 90 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

GIOVEDÌ 29 LUGLIO

4.00-7.30 78 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 100 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

10.00-12.50 78 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 100 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

VENERDÌ 30 LUGLIO

4.00-7.30 +78 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. +100 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

10.00-12.50 +78 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. +100 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

SABATO 31 LUGLIO

4.00-7.30 Prova a squadre miste: turni preliminari, quarti, ripescaggi e semifinali

10.00-12.50 Prova a squadre miste, finali

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e dagli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi, al momento, non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

Foto: IJF