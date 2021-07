Jessica Rossi, portabandiera dell’Italia con Elia Viviani alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo, attualmente in ritiro con gli altri azzurri del tiro a volo a Lonato, ha voluto inviare il proprio incoraggiamento a Matteo Berrettini, in finale a Wimbledon, ed all’Italia di calcio, in finale a Wembley per gli Europei.

Così Jessica Rossi all’ANSA: “Abitualmente non seguo il calcio, ma per la Nazionale faccio sempre un’eccezione. Ora siamo in ritiro a Lonato del Garda, ma domani guarderemo sia la finale di Wimbledon con Berrettini che quella di Euro 2020 fra Italia ed Inghilterra. Per scaramanzia non dico nulla, ma spero che come Londra ha portato bene a me ora accada altrettanto sia a Matteo che agli azzurri“.

Foto: LaPresse