L’Italia è sbarcata a Londra, pronta per affrontare l’Inghilterra nella Finale degli Europei 2021 di calcio. La nostra Nazionale scenderà in campo domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley per incrociare i padroni di casa, sostenuti da 60.000 spettatori caldissimi.

I ragazzi del CT Roberto Mancini dovranno firmare una vera e propria impresa in trasferta se vorranno alzare al cielo il trofeo continentale per la seconda volta nella storia dopo quello del 1968. Chiellini e compagni hanno tutte le carte in regola per poter firmare il colpaccio e hanno i mezzi per spaventare un avversario ostico e a cui è difficile fare gol.

Il volo con a bordo gli azzurri è atterrato alle ore 13.19 all’aeroporto di Luton (Londra), accolto da alcuni tifosi festanti. La Nazionale raggiungerà in pullman il centro sportivo del Tottenham (The Lodge), dove godrà di qualche ora di riposo e successivamente sostenere l’ultimo allenamento prima dell’atto conclusivo (attorno alle ore 19.00).

Nella capitale britannica è sbarcato anche Leonardo Spinazzola, con le stampelle dopo l’intervento in Finlandia, deciso a vivere fino all’ultimo la competizione insieme ai compagni dopo essere stato grande protagonista fino ai quarti. Per Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini ci sarà anche l’impegno della conferenza stampa ufficiale, prevista per le 18.15 odierne.

