Italia-Inghilterra, dati di ascolto da record! Oltre 20 milioni e 83% di share per il trionfo agli Europei: tutti i numeri

L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di calcio sconfiggendo l’Inghilterra per 4-3 dopo i calci di rigore nella Finale andata in scena allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale si è imposta in trasferta, zittendo 60.000 tifosi avversari e alzando al cielo il trofeo continentale per la seconda volta nella storia dopo il 1968. I padroni di casa hanno urlato “It’s coming home” per quattro giorni, il loro coro si è smorzato e ha fatto orgogliosamente capolino “It’s coming Rome”. Gli azzurri hanno trionfato con pieno merito al termine di una meravigliosa cavalcata e hanno annichilito un avversario che era già sicuro di imporsi.

I ragazzi del CT Roberto Mancini hanno scaldato un Paese intero, ieri riunitosi nelle strade e nelle piazze a suon di clacson, bandiere festanti, fumogeni, in un abbraccio collettivo che fa bene all’intera popolazione dopo un periodo così difficile. Per certi versi è stato come spezzare le catene. Il sostegno all’Italia non è mai mancato nel corso dell’ultimo mese, ma naturalmente è cresciuto con l’avanzare della competizione, man mano che gli azzurri si facevano strada in un tabellone estremamente complicato. I dati di ascolto fatti registrare per la diretta televisiva di Italia-Inghilterra sono stati davvero da record.

Questi i numeri della Finale degli Europei di calcio 2021. Su Rai 1 ben 18.172.000 spettatori pari al 73,7% di share. Oltre 18 milioni di media sul primo canale del network pubblico, gratis e in chiaro. Nel dettaglio: primo tempo: 17.768.000 – 71.9%, secondo tempo: 18.290.000 – 73%, supplementari: 18.459.000 – 76%, rigori: 18.549.000 – 78.7%. A questi numeri davvero di lusso si aggiungono naturalmente anche i dati dei canali di Sky: su Sky Sport il match ha raccolto 1.720.000 spettatori pari al 7% di share.

In totale, dunque, considerando Rai1 e i canali di Sky Sport, la partita ha raccolto 20.588.000 spettatori e l’83.5% di shar. Un Paese intero stava trascinando Chiellini e compagni verso l’impresa in terra d’Albione, in casa o al ristorante, nei bar o da amici (i maxischermi erano vietati in molte città).

Foto: Lapresse