Italia alle Olimpiadi 2021 in 36 sport diversi! Tutte le discipline con gli azzurri in gara. Pochissime assenze

L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con 384 atleti (198 uomini, 186 donne). Si tratta di un record assoluto per il Bel Paese ai Giochi, visto che quella che sarà protagonista nel Sol Levante tra poche settimane (23 luglio-8 agosto) sarà la delegazione azzurra più numerosa della nostra storia a cinque cerchi. Un primato davvero sensazionale, arrivato al termine di un percorso di qualificazione lungo e travagliato a causa dell’emergenza sanitaria. Una Nazionale in formato monstre per questo appuntamento in terra nipponica, con l’auspicio che i nostri portacolori conquistino il maggior numero possibile di medaglie.

Avremo italiani presenti in ben 36 discipline differenti, come specifica il Coni. Si spazio dagli sport di squadra (volley, pallanuoto, basket, basket 3×3, softball) a tutti gli sport ritenuti di classe A (atletica leggera, nuoto, ginnastica), da quelli tradizionalmente favorevoli ai nostri colori (scherma, tiri, canottaggio) a tutte le grandi novità (skateboard, surf, karate, arrampicata sportiva) passando per tennis, judo, lotta, taekwondo, beach volley, vela, sollevamento pesi. Attenzione perché se il ciclismo venisse scorporato in tutte le sue sfaccettature (strada, pista, mountain bike, BMX racing, BMX freestyle) allora si salirebbe a a 39 discipline. Il tricolore non sventolerà soltanto in otto sport: nel badminton, nel baseball (ma ci sarà nel softball), nel calcio, nell’hockey prato, nella pallamano, nel rugby a 7, nel BMX freestyle (fa riferimento al ciclismo, dove ci sono azzurri), nel trampolino elastico (fa riferimento alla ginnastica, dove figurano italiani tra artistica e ritmica).

La mancata qualificazione della Nazionale di calcio maschile ha un peso rilevante, le ragazze si sono invece fermate a una sola vittoria dall’impresa. Il baseball sta soffrendo un particolare momento e non è riuscito nell’intento, la pallamano è lontanissima dai vertici. L’hockey prato non è riuscito a superare il taglio finale con le donne, il trampolino elastico non ha praticamente un vero movimento consolidato e il nuovo BMX freestyle è forse lontano dalle attitudini nazionali. Di seguito gli sport in cui l’Italia schiererà almeno un azzurro alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e quelli in cui sarà assente agli ormai imminenti Giochi.

SPORT IN CUI L’ITALIA SCHIERA ALMENO UN AZZURRO:

Arrampicata sportiva

Atletica leggera

Basket

Basket 3×3

Beach volley

Boxe

Canoa (velocità e slalom)

Canottaggio

Ciclismo (strada, pista, mountain bike, BMX racing)

Equitazione (completo, dressage, salto ostacoli)

Ginnastica artistica

Ginnastica ritmica

Golf

Judo

Karate

Lotta

Nuoto (in vasca)

Nuoto di fondo

Nuoto artistico

Pallanuoto

Pentathlon

Scherma

Skateboard

Softball

Sollevamento pesi

Surf

Taekwondo

Tennis

Tennistavolo

Tiro a segno

Tiro a volo

Tiro con l’arco

Triathlon

Tuffi

Vela

Volley

SPORT IN CUI L’ITALIA NON SCHIERA AZZURRI:

Badminton

Baseball

BMX freestyle

Calcio

Hockey prato

Pallamano

Rugby a 7

Trampolino elastico

