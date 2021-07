Saranno due tornei molto più equilibrati di ciò che si possa pensare. Sulla carta due compagini sono superiori a tutte le altre, ma quello che hanno insegnato le scorse edizioni a Cinque Cerchi è molto chiaro: le due competizioni, uomini e donne, per l’hockey su prato saranno ricche di sorprese.

In quel di Tokyo purtroppo non ci sarà l’Italia, che ha sfiorato il pass soprattutto con le donne, ma lo spettacolo sicuramente non mancherà con le più forti Nazioni nel globo. Sarà una battaglia durissima in un torneo così breve: potranno uscire fuori le varie outsiders, come accaduto a Rio 2016.

I detentori del titolo al maschile sono infatti i giocatori dell’Argentina che riuscirono a prevalere sul Belgio in finale per 4-2. I Red Lions si riscattarono però due anni dopo agguantando il titolo iridato. Due squadre assolutamente da tenere d’occhio. L’Olanda, dopo diverse delusioni, vuol tornare a far la voce grossa anche tra gli uomini: mancata la medaglia a Rio, sfuggito l’oro ai Mondiali di Bhubaneswar, è arrivato il riscatto agli Europei di Amsterdam del mese scorso. Ora però serve il risultato di spessore. Avversario insidioso, come sempre, sarà anche la Germania.

Tra le donne i Paesi Bassi partiranno un gradino sopra tutte le altre, ma anche qui in Brasile, cinque anni fa, arrivò una cocente delusione: a salire sul gradino più alto del podio fu infatti la Gran Bretagna. Le Orange poi si sono imposte ai Mondiali e agli Europei, a conferma del proprio valore. Compagini da seguire saranno Germania, Belgio e Irlanda.

