Vanta una più che buona tradizione l’Hero Indian Open, appuntamento tradizionale quasi sempre giocato al Delhi Golf Club di New Delhi, con vittorie dell’inglese Matt Wallace e dello scozzese Stephen Gallacher nel 2019. Ma, per la seconda volta consecutiva, il torneo non avrà luogo.

Stavolta la cancellazione è dovuta alle restrizioni dei viaggi imposte dalle autorità indiane, sempre a causa della pandemia di Covid-19 che già aveva bloccato lo svolgimento dell’edizione 2020. In questa fattispecie, il torneo era previsto tra il 28 e il 31 ottobre.

L’European Tour è già al lavoro per cercare un nuovo evento da collocare in questo intervallo di date. Una situazione, questa, che già si è avuta in delle occasioni (basti pensare alla macchina degli spostamenti provocata dalla cancellazione del Portugal Open).

Non per caso, il calendario è stato organizzato sulla base di una serie di vicinanze geografiche, proprio per limitare i problemi legati alle restrizioni. E resta a questo punto da comprendere cosa sarà degli altri due eventi attualmente programmati da quelle parti, il WGC-HSBC Champions di Shanghai e il China Open di Shenzhen.

