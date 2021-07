Golf: Hideki Matsuyama positivo al Covid-19, deve lasciare il Rocket Mortgage Classic

Brutte notizie per Hideki Matsuyama. Il giapponese più celebrato e conosciuto del golf mondiale ha dovuto abbandonare il Rocket Mortgage Classic 2021, attualmente comandato deal cileno Joaquin Niemann e dall’inglese Tom Lewis. Per lui positività al Covid-19.

Matsuyama, che è stato obbligato in questo modo a finire anticipatamente la sua settimana, ha dichiarato: “E’ deludente ricevere questa notizia, prenderò le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza e la salute di tutti i componenti del PGA Tour. Non vedo l’ora di recuperare e spero davvero di poter tornare in campo al più presto“.

A rischio dunque la sua partecipazione all’Open Championship, che partirà giovedì 15 nel mito del Royal St. George’s: sarà questo l’ultimo Major del 2021, cosa che è ormai tradizionale dopo la rivoluzione dei calendari che ha spostato a maggio il PGA Championship.

Non dovrebbero esserci invece problemi per le Olimpiadi, per le quali Matsuyama è uno degli uomini più attesi, essendo stato vincitore del Masters ad Augusta. Questo fatto lo ha reso uno dei simboli dello sport nipponico proprio nell’anno olimpico.

Foto: LaPresse