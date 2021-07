Vanessa Ferrari ha giganteggiato nelle qualifiche delle Olimpiadi di Tokyo 2021, realizzando il migliore punteggio del turno preliminare al corpo libero. La Farfalla di Orzinuovi è risultata impeccabile sulle note di “Con te partirò”, eseguendo quattro magnifiche diagonali acrobatiche e mostrando una grandissima verve artistica. La bresciana è stata valutata con un notevole 14.166 (5.9 il D Score), chiudendo davanti alla fuoriclasse statunitense Simone Biles (14.133) e all’altra americana Jade Carey (14.100). Nell’atto conclusivo si ripartirà da zero, ma la 30enne ha dimostrato chiaramente di poter puntare a una medaglia a cinque cerchi, l’obiettivo inseguito per tutta una vita.

L’azzurra tenterà il tutto per tutto lunedì 2 agosto (ore 10.45), ma prima dell’appuntamento con la storia tornerà in pedana un’altra volta ai Giochi. Vanessa Ferrari sarà infatti impegnata nella Finale a squadre, in programma martedì 17 luglio (ore 12.45). Sarà capitana del quartetto tricolore, aprendo la gara proprio al corpo libero. Si tratterà di un test relativamente importante per la nostra portacolori proprio in vista della finale di specialità.

Una prova in cui spingere in maniera ragionata per evitare sgradite sorprese, dando comunque il giusto contributo alla Nazionale (se le altre formazioni dovessero risultare imprecise si potrebbero creare degli spiragli…) e traendo indicazioni importanti per la sua sfida personale. Subito dopo la vedremo anche al volteggio per garantire il suo doppio avvitamento, a quel punto la gara terminerà e la mente sarà già proiettata al prossimo lunedì.

Foto: Federginnastica