Oggi lunedì 26 luglio (ore 12.00) va in scena la Finale a squadre maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. All’Ariake Gymnastics Centre si assegnano le prime medaglie a cinque cerchi per quanto riguarda la ginnastica artistica. Si preannuncia una serratissima battaglia tra la Russia di Nikita Nagornyy e Denis Abliazin, la Cina di Xiao Ruoteng e il Giapppone di Daiki Hashimoto: sulla carta sono queste le tre formazioni favorite per la conquista della medaglia d’oro, ne vedremo davvero delle belle nel corso delle sei rotazioni in programma. Di seguito gli ordini di rotazione dell’atto conclusivo.

PROGRAMMA FINALE A SQUADRE GINNASTICA ALLE OLIMPIADI

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

12.00 Finale a squadre maschile

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse