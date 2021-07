Ginnastica, Danusia Francis gareggia alle Olimpiadi col crociato rotto! Alle parallele commuove: le sue ragioni

Danusia Francis ha gareggiato alle Olimpiadi di Tokyo 2021 sebbene si fosse rotta il legamento crociato anteriore sinistro. La ginnasta giamaicana è voluta scendere in pedana durante le qualificazioni odierne, nonostante il gravissimo infortunio. La 27enne aveva un vistoso bendaggio sulla gamba e nei giorni scorsi aveva parlato di problemi fisici sui suoi profili social, ma non si pensava che di mezzo ci fosse addirittura una rottura del crociato.

L’estrosa caraibica, un vero e proprio personaggio nell’universo della Polvere di Magnesio, non voleva però farsi sfuggire la possibilità di partecipare ai Giochi, soprattutto dopo aver sfiorato la possibilità di prendervi parte a Londra 2012 e Rio 2016. L’icona dell’Università UCLA, un baluardo del campionato NCAA statunitense, si è allora presentata alle parallele asimmetriche, è salita allo staggio basso non appoggiando il piede a terra e completando un elemento molto semplice, prima di rimettere piede a terra.

La giamaicana è così andata a referto, entrando in classifica col punteggio di 3.033 (0.5 il D Score) e potendo ufficialmente dire di avere partecipato alle Olimpiadi, coronando il sogno che aveva fin da quando era bambina. Di seguito il VIDEO di Danusia Francis che sale alle parallele da infortunata durante il turno di qualificazione delle Olimpiadi.

I love Danusia Francis’ attitude.

On the slow replay, you can see the pain she’s in with that ACL injury. Wise decision on her part here. She has much to be proud of, and she clearly is. What a great smile. pic.twitter.com/1oAns7Hc7N

— Alheli Picazo (@a_picazo) July 25, 2021