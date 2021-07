Stamattina era emersa la notizia di una positività al Covid-19 di una ginnasta statunitense, impegnata nell’avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si era parlato fin da subito di una teenager, impegnata in una sessione di allenamento a Inzai. Successivamente è stata il Comitato Olimpico a stelle e strisce (USOPC) a fornire l’ufficialità: la ragazza interessata è una riserva, ovvero una ginnasta portata in Giappone per supportare le titolari durante le sessioni di allenamento e per essere inserita in squadra in caso di necessità.

Una alternate, dunque, e non una delle big che tra pochi giorni scenderanno in pedana per indossare il body di quella che è la Nazionale più forte al mondo. L’identità dell’atleta non è stata comunicata per ragioni di privacy, ma il soggetto è già stato posto in isolamento insieme a una compagna di squadra (sempre riserva) che non è positiva ma che è stata a stretto contatto con lei. Ricordiamo che le riserve americane sono le 17enni Kayla DiCello e Leanne Wong, le 18enni Kara Eaker ed Emma Malabuyo.

Per il momento nessuna criticità per le titolari. Simone Biles punta a essere una delle sportive copertina di questa rassegna a cinque cerchi e insegue cinque medaglie d’oro. La Reginetta della Polvere di Magnesio sarà affiancata in squadra da Jordan Chiles, Sunisa Lee e Grace McCallum, mentre Jade Carey e MyKayla Skinner gareggeranno da individualiste. Naturalmente sono tutte in allerta, ma per il momento la situazione è sotto controllo.

Foto: Lapresse