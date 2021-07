L’Italia si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con sette ginnasti: 5 donne e 2 uomini. Il DT Enrico Casella potrà schierare una squadra femminile composta da quattro elementi e inoltre Vanessa Ferrari: il team ha staccato il pass grazie alla medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali 2019, la bresciana ha raggiunto l’obiettivo attraverso la Coppa del Mondo. Se Vanessa Ferrari dovesse essere selezionate per fare parte della squadra, allora il suo posto nominale verrebbe preso da Lara Mori, arrivata alle sue spalle nella classifica di Coppa del Mondo.

Per quanto riguarda il settore maschile, invece, scenderanno in pedana Marco Lodadio e Ludovico Edalli, entrambi grazie ai risultati ottenuti ai Mondiali 2019: il romano conquistò la medaglia d’argento agli anelli, il lombardo ottenne il suo diritto a cinque cerchi tramite il piazzamento nell’all-around. Ci sono possibilità di medaglia, soprattutto per Lodadio al castello e per Ferrari al corpo libero.

Rispetto a Rio 2016, l’Italia ha conquistato un pass in più durante il lungo percorso di qualificazione per Tokyo 2021. Cinque anni fa, infatti, si era presenti con sei atleti: cinque donne (ai tempi la squadra poteva essere formata da cinque ginnaste, nel frattempo è cambiato il regolamento) e Ludovico Edalli, per la seconda volta consecutiva è mancata la qualificazione con la squadra maschile.

ITALIA GINNASTICA ARTISTICA ALLE OLIMPIADI 2021

Squadra femminile (4 posti, convocazioni a discrezione del DT Enrico Casella)

Vanessa Ferrari (pass nominale)

Ludovico Edalli (pass nominale)

Marco Lodadio (pass nominale)

Foto: Federica Salvatelli