La Tripartite Commission ha assegnato le wild card per le Olimpiadi di Tokyo 2021. La ginnastica artistica ne aveva a disposizione due (una per sesso). Gli inviti vengono elargiti esclusivamente a Paesi che nelle ultime due edizioni dei Giochi erano presenti con meno di otto atleti (escludendo gli sport di squadra). Per quanto riguarda il settore femminile si è andati su un nome decisamente esotico, ovvero quello di Raegan Rutty che rappresenterà le Isole Cayman. La 19enne sarà la prima ginnasta della storia della Nazione caraibica a prendere parte alla rassegna a cinque cerchi, naturalmente senza alcuna velleità di classifica.

La portacolori del più celebre paradiso fiscale dell’intero pianeta ha preso parte alle ultime due edizioni dei Mondiali, finendo sempre ben oltre la 100ma posizione nel concorso generale individuale. In più occasioni l’abbiamo ammirata anche ai Giochi PanAmericani, senza risultati di particolare rilievo.

Sarà dunque una presenza quasi folkloristica, come quella di tante altre atlete (Sri Lanka, Malesia, Indonesia giusto per fare alcuni esempi): si sono ridotte le squadre da 5 a 4 elementi per permettere a queste individualiste di essere ai Giochi, ma il livello si è abbassato eccessivamente.

Al maschile, invece, il nome è di maggiore rilievo visto che stiamo parlando di Matvei Petrov. L’albanese, che in passato ha rappresentato la Russia, ha vinto la medaglia d’oro al cavallo con maniglie agli Europei 2020, quelli disertati da tutte le Nazioni di riferimento. Il quasi 30enne (spegnerà le candeline il prossimo 16 luglio) potrebbe comunque ben figurare, anche se è difficile pensarlo in finale vista la caratura dei tanti specialisti presenti in gara.

Foto: Lapresse