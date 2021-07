Ginnastica artistica, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

La ginnastica artistica sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La Polvere di Magnesio gode infatti di ampio spazio all’interno dei Giochi, visto che è considerato uno degli sport di classe A insieme ad atletica leggera e nuoto, gli altri due pilastri della rassegna a cinque cerchi. Sono in palio ben 14 titoli (6 femminili, 8 maschili): le due gare a squadre, i due all-around individuali, le singole specialità. Si incomincerà con i due turni di qualificazione nel weekend del 24-25 luglio (prima gli uomini, poi le donne), poi a seguire spazio a giorni alterni alle varie finali che assegneranno le medaglie.

L’Italia si presenterà all’appuntamento per cercare di essere protagonista. Vanessa Ferrari e Marco Lodadio vanno a caccia della medaglia tra corpo libero e anelli, la squadra femminile spera quantomeno di raggiungere l’atto conclusivo del team event e poi provare a ripetere l’impresa del bronzo mondiale di due anni fa. Simone Biles sarà la reginetta assoluta della kermesse e punta a vincere cinque medaglie d’oro, la situazione è decisamente più equilibrata e incerta al maschile dove gli atleti in grado di puntare ai trionfi sono decisamente di più.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming della ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Discovery+ oltre che su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda, la ginnastica potrebbe avere il suo spazio.

Gli orari che abbiamo indicato sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi. Ad esempio le qualificazioni inizieranno alle ore 03.00 alle nostre latitudini, a Tokyo saranno le ore 10.00. Tra l’altro l’Italia femminile scenderà in pedana proprio nella prima suddivisione e dunque gli appassionati saranno chiamati a una levataccia. Tutte le Finali, invece, saranno attorno alla nostra ora di pranzo (nel tardo pomeriggio/prima serata nipponica) e dunque potranno essere gustate senza particolari difficoltà.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 24 LUGLIO:

03.00-05.30 Qualificazioni maschili, prima suddivisione

07.30-10.00 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

12.30-15.00 Qualificazioni maschili, terza suddivisione (con Marco Lodadio e Ludovico Edalli)

DOMENICA 25 LUGLIO:

03.00-04.40 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (con ITALIA)

04.55-06.35 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

08.10-09.50 Qualificazioni femminili, terza suddivisione

10.05-11.45 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

13.20-15.00 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

12.00-14.45 Finale a squadre maschile

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

12.45-14.45 Finale a squadre femminile

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

12.15-14.50 Finale all-around maschile

GIOVEDÌ 29 LUGLIO:

12.50-14.50 Finale all-around femminile

SABATO 1° AGOSTO:

10.00-10.35 Finale di Specialità, corpo libero maschile

10.45-11.20 Finale di Specialità, volteggio femminile

11.30-12.05 Finale di Specialità, cavallo con maniglie

12.15-12.50 Finale di Specialità, parallele asimmetriche

DOMENICA 2 AGOSTO:

10.00-10.35 Finale di Specialità, anelli

10.45-11.20 Finale di Specialità, corpo libero femminile

11.30-12.05 Finale di Specialità, volteggio maschile

LUNEDÌ 3 AGOSTO:

10.00-10.35 Finale di Specialità, parallele pari

10.45-11.20 Finale di Specialità, trave

11.30-12.05 Finale di Specialità, sbarra

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Eurosport.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ con canale tematico dedicato alla ginnastica artistica.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player e Sky Go.

I canali televisivi di Eurosport sono visibili anche in diretta streaming su DAZN.

I canali televisivi di Eurosport sono visibili anche in diretta streaming su DAZN.

