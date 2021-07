L’Italian Bowl 2021, ultimo atto del campionato di Prima Divisione 2021 di football americano, sarà tra i Panthers Parma ed i Seamen Milano. L’ufficialità della composizione del match che, nella serata di sabato 17 luglio, deciderà quale sarà la squadra campione d’Italia, è arrivata in queste ore, ma purtroppo non per mezzo di risultati del campo.

I Panthers Parma erano già qualificati da tempo all’Italian Bowl, mentre i Seamen Milano dovevano vedersela contro i Ducks Lazio. Sfortunatamente, però, la squadra laziale ha prima dovuto rimandare la semifinale per colpa di un caso di positività al Covid-19 all’interno del proprio roster, quindi ieri ha dovuto rinunciare anche alla seconda chance.

Nella giornata di martedì 13 luglio, infatti, i Ducks Lazio, chiamati dall’ASL di competenza a Roma per i consueti controlli di fine quarantena (e con già il biglietto del treno in mano per il viaggio a Milano), sono stati costretti al definitivo forfait.

Sono stati riscontrati altri casi di positività all’interno della squadra, come si temeva, che quindi hanno reso inevitabile la decisione da parte della dirigenza di alzare bandiera bianca, nonostante abbia provato fino all’ultimo minuto disponibile di regalare ai propri giocatori il sogno dell’Italian Bowl.

Un epilogo davvero sfortunato per i Ducks che, quindi, non avranno modo di giocarsi le proprie carte per raggiungere i Panthers Parma alla grande sfida di sabato sera. Gli emiliani se la vedranno, dunque, con i Seamen Milano, nel match più atteso della stagione, tra le due squadre più forti dell’intera annata.

