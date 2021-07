Valtteri Bottas non vuole mollare la presa sulla sua stagione, e lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il finlandese, dopo il podio ottenuto nel primo capitolo della doppietta del Red Bull Ring, parte con rinnovata fiducia in visto del secondo weekend di Spielberg e lo fa per diversi motivi.

In primo luogo per provare a centrare la prima vittoria stagione (dopo quattro terzi posti totali in questo campionato), in secondo per rendersi utile in favore del compagno in vista del durissimo duello con Max Verstappen per il titolo, infine per provare ancora a meritarsi la conferma in casa Mercedes, un aspetto che, nelle ultime settimane, viene sempre più messo in discussione, con lo “spauracchio” di George Russell che si staglia all’orizzonte.

Tornando al presente, il nativo di Nastola spiega il suo punto di vista su quello che potrebbe accadere da domani al Red Bull Ring: “Credo che in questo secondo capitolo austriaco potremo giocarcela maggiormente con Max Verstappen e Sergio Perez – spiega nel corso della conferenza stampa odierna – Sono fiducioso sul fatto che potremo essere più vicini ai nostri rivali, ma sarà domenica la giornata decisiva”.

Nel corso delle prove libere Pirelli fornirà le nuove gomme posteriori che entreranno in scena a partire dal Gran Premio di Gran Bretagna, pensate dopo le esplosioni degli pneumatici di Max Verstappen e Lance Stroll a Baku: “Non so se ci permetteranno di avvicinarci alle Red Bull. Non abbiamo ancora guidato con queste gomme, per cui lo scopriremo da domani. Ogni previsione che è stata fatta sino ad ora è una semplice speculazione”.

FOTOCATTAGNI