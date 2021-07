Il sito internet Reddit è ormai diventato un autentico suk di contenuti relativo alla Formula Uno, perché si può trovare davvero di tutto. Oltre a meme e video satirici, l’utente dal nickname basspro24chevy sta tenendo una classifica molto particolare, sarcasticamente denominata “Mondiale Distruttori”, ovvero quella relativa ai costi sostenuti dalle varie scuderie per riparare i danni causati dai propri piloti. Chiaramente si tratta di una stima “spannometrica”, basata sul costo medio dei pezzi sostituiti, ma che comunque da’ un’indicazione su chi ha dovuto attingere maggiormente al portafoglio allo scopo di riparare le monoposto.

Ebbene, ora come ora, il pilota costato più caro al proprio team è Valtteri Bottas. D’altronde l’incidente con George Russell a Imola ha obbligato Mercedes a ricostruire un’intera scocca, costringendo addirittura la squadra diretta da Toto Wolff a rinunciare a un test Pirelli nelle settimane successive, con l’obiettivo di risparmiare nell’ottica del budget cap. Il botto nel GP di Emilia Romagna ha proiettato il finlandese in testa a una classifica in cui, però, sono in “grande rimonta” Yuki Tsunoda e Mick Schumacher. Ognuno di loro è costato circa 2 milioni di dollari in riparazioni all’Alpha Tauri e alla Haas. Non scherza neppure Charles Leclerc, che avrebbe già causato alla sua Ferrari danni per 1,4 milioni di dollari!

Fortunatamente per il Cavallino Rampante, Carlos Sainz è invece uno dei piloti più accorti. Lo spagnolo occupa la terz’ultima posizione di questa poco gloriosa classifica, appaiato al connazionale Fernando Alonso. Al momento, però, il premio dell’uomo più attento alla propria vettura è Lando Norris, che non ha ancora causato alcun danno alla sua MCL35M! Non a caso, la Mercedes è la squadra che ha speso di più e la McLaren quella obbligata ad attingere meno alle proprie finanze.

Di seguito riportiamo le classifiche del “Mondiale Distruttori” come sono state elaborate su Reddit da basspro24chey, ovviamente da prendere con le pinze. Anche perché il conteggio dei danni, oltre a essere effettuato “un tanto al chilo” non tiene in considerazione il fatto che alcuni incidenti capitano senza colpa alcuna del pilota (vedi Verstappen e Stroll a Baku).

MONDIALE DISTRUTTORI

1. Valtteri BOTTAS (Mercedes) 2.345.000 $

2. Yuki TSUNODA (Alpha Tauri) 2.024.000 $

3. Mick SCHUMACHER (Haas) 1.906.000 $

4. Charles LECLERC (Ferrari) 1.405.000 $

5. Nicolas LATIFI (Williams) 1.275.000 $

6. Lance STROLL (Aston Martin) 1.071.000 $

7. Max VERSTAPPEN (Red Bull) 1.046.000 $

8. George RUSSELL (Williams) 980.000 $

9. Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) 685.000 $

10. Nikita MAZEPIN (Haas) 651.000 $

11. Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) 637.000 $

12. Sebastian VETTEL (Aston Martin) 497.000 $

13. Lewis HAMILTON (Mercedes) 490.000 $

14. Daniel RICCIARDO (McLaren) 465.000 $

15. Esteban OCON (Alpine) 370.000 $

16. Pierre GASLY (Alpha Tauri) 357.000 $

17. Fernando ALONSO (Alpine) 170.000 $

17. Carlos SAINZ (Ferrari) 170.000 $

19. Sergio PEREZ (Red Bull) 87.000 $

20. Lando NORRIS (McLaren) 0 $

SPESE SOSTENUTE DAI TEAM

$ 2.844.000 – MERCEDES

$ 2.557.000 – HAAS

$ 2.381.000 – ALPHA TAURI

$ 2.130.000 – WILLIAMS

$ 1.575.000 – FERRARI

$ 1.568.000 – ASTON MARTIN

$ 1.322.000 – ALFA ROMEO

$ 1.133.000 – RED BULL

$ 540.000 – ALPINE

$ 465.000 – MC LAREN

TOTALE SPESE: $ 16.640.000

